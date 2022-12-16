Fox News: Соединенными Штатами управляет не пожилой Байден, а его молодая команда

Ведущий Fox News Грег Гатфилд заявил, что на самом деле Соединенными Штатами управляет не пожилой Байден, а его окружение.

Телеведущий отметил, что старость не является проблемой, когда рядом есть способные и умные товарищи.

При этом окружение Джо Байдена Гатфилд назвал неопытным, высокомерным и оторванным от реальной жизни.

По его словам, Байден не знает, сколько ему лет, где он находится, кто его внуки и как уйти со сцены после выступления.