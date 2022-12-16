Fox News: Соединенными Штатами управляет не пожилой Байден, а его молодая команда
2022-12-16 00:19
Ведущий Fox News Грег Гатфилд заявил, что на самом деле Соединенными Штатами управляет не пожилой Байден, а его окружение.
Телеведущий отметил, что старость не является проблемой, когда рядом есть способные и умные товарищи.
При этом окружение Джо Байдена Гатфилд назвал неопытным, высокомерным и оторванным от реальной жизни.
По его словам, Байден не знает, сколько ему лет, где он находится, кто его внуки и как уйти со сцены после выступления.
Опубликовано: Светлана Репина