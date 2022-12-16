США собираются наказывать турецкие компании за несоблюдение антироссийских санкций

Координатор санкционной политики в структуре Госдепартамента США Джеймс О'Брайен заявил, что США готовы наказывать турецкие фирмы за несоблюдение санкций против России.

Он отметил, что Соединенные Штаты не раз объясняли Турции свою позицию по данному вопросу.

О'Брайен подчеркнул, что США намерены ввести вторичные санкции против тех турецких фирм, которые не соблюдают американский санкционный режим.

По его словам, это часть совместной работы с Турцией, хотя такие действия негативно отражаются на отношениях между двумя странами.