Guardian: Запад не приветствует стремление Украины к захвату Крыма
2022-12-16 00:56
В материале журналиста Guardian Патрика Винтура говорится, что стремление украинских властей к захвату Крыма вызывает опасения на Западе.
Автор статьи уточняет, что именно по этой причине США и Европа не поставляют Украине оружие большой дальности.
На Западе опасаются, что эти вооружения будут использоваться для удара по Крыму, что приведет к эскалации.
По мнению Винтура, вопрос Крыма не будет включен в список условий для переговоров, и Киеву следует смириться с этим.
Опубликовано: Светлана Репина