В материале журналиста Guardian Патрика Винтура говорится, что стремление украинских властей к захвату Крыма вызывает опасения на Западе.

Автор статьи уточняет, что именно по этой причине США и Европа не поставляют Украине оружие большой дальности.

На Западе опасаются, что эти вооружения будут использоваться для удара по Крыму, что приведет к эскалации.

По мнению Винтура, вопрос Крыма не будет включен в список условий для переговоров, и Киеву следует смириться с этим.