В материале, опубликованном изданием Daily Express, говорится, что России удалось увернуться от очередного удара Запада.

По мнению автора, из-за конфликта на Украине и ограничения поставок энергоносителей в Европу цены на нефть и газ выросли.

В результате Россия получила огромные доходы от продажи энергоносителей. Кроме того, Владимир Путин сумел развернуть экспорт на Восток.

Индия и Китая нарастили покупки топлива в России, а это свело к нулю эффект от введения ценового потолка.