Макрон: Евросоюз ответит Соединенным Штатом своим законом об инфляции
2022-12-16 01:40
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе примут документ, аналогичный американскому закону об инфляции.
По его словам, к концу первого квартала следующего года такой закон будет сформулирован.
Макрон подчеркнул, что конкурентоспособность европейских предприятий необходимо сохранить на фоне действий США.
Он отметил, что Франция поддерживает справедливые правила конкуренции. Ранее в Европе назвали американский закон об инфляции дискриминационным.
Опубликовано: Светлана Репина