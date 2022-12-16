Макрон: Евросоюз ответит Соединенным Штатом своим законом об инфляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе примут документ, аналогичный американскому закону об инфляции.

По его словам, к концу первого квартала следующего года такой закон будет сформулирован.

Макрон подчеркнул, что конкурентоспособность европейских предприятий необходимо сохранить на фоне действий США.

Он отметил, что Франция поддерживает справедливые правила конкуренции. Ранее в Европе назвали американский закон об инфляции дискриминационным.