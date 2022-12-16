Ученые объяснили, как контролировать гормон стресса кортизол

Повышение уровня гормона кортизола в организме приводит к хронической сталости, депрессии, ожирению и диабету.

Чтобы предотвратить эти нежелательные последствия и нормализовать гормональный фон, необходимо включить в рацион определенные продукты.

К ним относятся многие овощи: болгарский перец, спаржа, цветная капуста, томаты. В меню должны быть цитрусовые фрукты, груши и бананы.

Улучшить самочувствие помогут молочные продукты с пробиотиками, а также зеленый чай, орехи и бобовые. А вот от кофе и сахара лучше отказаться. Важны полноценный сон и концентрация на позитиве.