США пообещали не блокировать финансовую систему России

Координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен заявил, что американская сторона не планирует полностью блокировать финансовую систему России.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены действовать в этом отношении с осторожностью.

Ранее Минфин США опубликовал список новых санкций, которые затронули банк ВТБ и связанные с ним компании.

Американские санкции введены в отношении Росбанка, первого вице-премьера России Белоусова, а также Владимира Потанина, совладельца «Норникеля».