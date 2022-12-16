США пообещали не блокировать финансовую систему России
2022-12-16 02:19
Координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен заявил, что американская сторона не планирует полностью блокировать финансовую систему России.
Он отметил, что Соединенные Штаты намерены действовать в этом отношении с осторожностью.
Ранее Минфин США опубликовал список новых санкций, которые затронули банк ВТБ и связанные с ним компании.
Американские санкции введены в отношении Росбанка, первого вице-премьера России Белоусова, а также Владимира Потанина, совладельца «Норникеля».
Опубликовано: Светлана Репина