FootMercato: марокканская федерация футбола пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Францией
2022-12-16 02:31
FootMercato сообщает, что федерация футбола Марокко подала в ФИФА жалобу на работу судей во время матча с Французами на ЧМ в Катаре.
В Марокко считают несправедливым решение Сесара Артуро рамоса , главного арбитра игры, при столкновении француза Тео Эрнандеса с марокканцем Софьяном Буфалем.
Рамос посчитал виноватым в инциденте Буфаля, показал ему желтую карточку и не назначил пенальти.
Команде Марокко предстоит 17 декабря сыграть со сборной Хорватии за третье место мундиаля.
Опубликовано: Светлана Репина