FootMercato: марокканская федерация футбола пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Францией

FootMercato сообщает, что федерация футбола Марокко подала в ФИФА жалобу на работу судей во время матча с Французами на ЧМ в Катаре.

В Марокко считают несправедливым решение Сесара Артуро рамоса , главного арбитра игры, при столкновении француза Тео Эрнандеса с марокканцем Софьяном Буфалем.

Рамос посчитал виноватым в инциденте Буфаля, показал ему желтую карточку и не назначил пенальти.

Команде Марокко предстоит 17 декабря сыграть со сборной Хорватии за третье место мундиаля.