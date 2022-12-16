FootMercato: марокканская федерация футбола пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Францией

APS
2022-12-16 02:31

FootMercato сообщает, что федерация футбола Марокко подала в ФИФА жалобу на работу судей во время матча с Французами на ЧМ в Катаре.

В Марокко считают несправедливым решение Сесара Артуро рамоса , главного арбитра игры, при столкновении француза Тео Эрнандеса с марокканцем Софьяном Буфалем.

Рамос посчитал виноватым в инциденте Буфаля, показал ему желтую карточку и не назначил пенальти.

Команде Марокко предстоит 17 декабря сыграть со сборной Хорватии за третье место мундиаля.

Опубликовано: Светлана Репина







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