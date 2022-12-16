Макрон: позвоню Путину, когда будет готово соглашение по Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позвонит Владимиру Путину, когда будет готово соглашение по отводу вооружений от Запоожской АЭС.

Он отметил, что работа с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по этому вопросу продолжается.

Когда соглашение будет готово, Макрон намерен позвонить Путину, чтобы финализировать документ.

Важным вопросом переговоров с Россией Макрон назвал прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре.