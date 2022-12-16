Макрон: позвоню Путину, когда будет готово соглашение по Запорожской АЭС
2022-12-16 02:41
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позвонит Владимиру Путину, когда будет готово соглашение по отводу вооружений от Запоожской АЭС.
Он отметил, что работа с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по этому вопросу продолжается.
Когда соглашение будет готово, Макрон намерен позвонить Путину, чтобы финализировать документ.
Важным вопросом переговоров с Россией Макрон назвал прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Опубликовано: Светлана Репина