Макрон: позвоню Путину, когда будет готово соглашение по Запорожской АЭС

APS
2022-12-16 02:41

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позвонит Владимиру Путину, когда будет готово соглашение по отводу вооружений от Запоожской АЭС.

Он отметил, что работа с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по этому вопросу продолжается. 

Когда соглашение будет готово, Макрон намерен позвонить Путину, чтобы финализировать документ. 

Важным вопросом переговоров с Россией Макрон назвал прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре. 

Опубликовано: Светлана Репина







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