Путин назвал 6 задач для российской экономики на следующий год
2022-12-16 02:56
Владимир Путин назвал основные задачи для российской экономики на 2023 год. Первая из них поиск новых партнеров, а также вывод отношений с существующими партнерами на новый уровень.
Вторая задача заключается в переориентации экспорта энергоресурсов, а третья – в укреплении технологического суверенитета.
Путин также поставил задачи по росту обрабатывающей промышленности, снижение уровня бедности и повышение рождаемости.
По мнению президента, решение этих задач поможет достичь целей развития страны.
Опубликовано: Светлана Репина