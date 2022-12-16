На украинских электростанциях поставят датчики, обнаруживающие ракеты и беспилотники

Руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что на электростанции Украины планируется установить новые датчики.

По его словам, эти датчики способны обнаружить беспилотники и ракеты, они будут работать в связке с камерой.

Небытов пояснил, что информация о выявленных БПЛА и ракетах будет передаваться силам противовоздушной обороны.

Он также рассказал, что в Чернобыльской зоне уже стоит новая система видеонаблюдения, которая работает даже по ночам.