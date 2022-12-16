В результате оползня в Малайзии 8 человек погибли, 51 пропал без вести

По меньшей мере восемь человек погибли в результате оползня, обрушившегося на малайзийский кемпинг в пятницу утром (16 декабря), сообщили местные власти.

Восемь человек погибли в результате этого оползня у города Батанг Кали, говорится в заявлении пожарных. На месте происшествия сейчас ведутся спасательные работы, 51 человек числится пропавшим без вести.

По словам ученых, оползни в Малайзии часты после повторяющихся проливных дождей в конце года и еще более часто из-за изменения климата.

Правительство ввело строгие правила в отношении строительства на склонах холмов, но число оползней продолжает увеличиваться из-за плохой погоды.

В марте четыре человека погибли после аналогичного события, похоронившего их дома в пригороде Куала-Лумпура. В 1993 году гигантский селевой поток, вызванный проливными дождями, стал причиной обрушения 12-этажного жилого дома, в результате чего погибло 48 человек.