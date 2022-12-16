Конгресс США получил неделю для улаживания споров о бюджете 2023

Сенат Соединенных Штатов принял в четверг, 15 декабря, закон о федеральном бюджете до 23 декабря отсрочив на неделю паралич Федерального правительство.

Конгресс получил дополнительную неделю для переговоров по бюджету 2023-го финансового года.

Если депутатам не удастся договориться пострадают федеральные структуры: министерства, национальные парки, музеи и множество организаций.

Это приведет бы к технической безработице сотен тысяч сотрудников.

В 2018 году произошло так называемое «зимнее закрытие» госслужб из-за споров о финансировании в парламенте.

Оно остается самым продолжительным на сегодняшний день и было связано с проблемами по досмотру багажа в аэропортах.

Несмотря на сильные разногласия в Конгрессе, большинство депутатов с обеих сторон не хотят такой ситуации, которая рискует вызвать хаос перед праздниками.