Twitter заблокировал аккаунты журналистов, пишущих про сосцсеть и Илона Маска
Twitter в четверг, 15 декабря, заблокировал аккаунты нескольких журналистов, освещавших события вокруг социальной сети и ее нового владельца Илона Маска.
Репортеры написали о решении Twitter в среду приостановить действие аккаунта, который автоматически сообщал о полетах Илона Маска на частном самолете.
Среди заблокированных журналистов сотрудники таких СМИ, как CNN, New York Times и Washington Post, а также журналисты-фрилансеры.
«Импульсивное и необоснованное отстранение ряда репортеров, таких как (журналист) CNN Дони О’Салливан, вызывает беспокойство, но не удивляет», — говорится в заявлении американского канала.
«Растущая нестабильность и волатильность Twitter вызывает особую озабоченность у всех, кто использует эту платформу.
По сообщению NBC News, учетная запись Twitter конкурента Mastodon в социальной сети также была заблокирована.
Маск ответил твитом: «Публикация чьего-либо местоположения в режиме реального времени нарушает политику докинга, но публикация в автономном режиме разрешена».
Сообшается, что таким же образом были отключены аккаунты, которые следили за Джефом Безосом.
Опубликовано: Тарас Медведев