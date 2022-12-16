Новые санкции США российские дипломаты назвали «бессильной злобой»

Дипмиссия России в Вашингтоне прокомментировала новые ограничения, которые принял Минфин США против России, в своем Telegram в пятницу, 16 ноября.

Недружественные шаги и давление на Россию дипломаты назвали «близкими к помешательству».

«На сей раз среди инструментов „наказания“ нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?», - отметили в посольстве РФ в США.

Отметим, что в «черный список» Минфина на этот раз попал глава «Норникеля» и «Интерросса» Потанин, Росбанк, ряд российских губернаторов.