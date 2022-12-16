Frontex регистрирует более 300 тысяч нелегальных мигрантов на границах ЕС с начала года

В этом году в Европейский Союз прибыло значительно больше беженцев и мигрантов, чем в 2021 году, отмечается в официальном сообщении службы в пятницу, 16 декабря.

Агентство по охране границ ЕС Frontex зарегистрировало около 308 000 пересечений границы за первые одиннадцать месяцев этого года.

На этой неделе Frontex объявил, что это на 68 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Власти Варшавы говорили о самом высоком значении за первые одиннадцать месяцев с 2016 года.

Самый активный маршрут пролегает через Западные Балканы, где было зарегистрировано около 140 000 переходов. Это в два с половиной раза больше, чем в 2021 году, и это самый высокий показатель со времен кризиса беженцев 2015 года.

Италия также зарегистрировала значительно больше прибывающих мигрантов, МВД насчитало более 98 000 мигрантов, прибывших на лодках к середине декабря, тогда как в 2021 году их было 63 тысячи.

В Грецию и на Кипр прибыло около 17 000 человек, что гораздо больше чем за аналогичный период прошлого года.

Многие выходцы из Африки, Ближнего и Среднего Востока, и Юго-Восточной Азии покидают родину, надеясь на лучшую жизнь в Европе.

«Они часто отваживаются на опасные переходы через Средиземное море в сторону Греции, Италии или Испании. По данным Организации ООН по миграции (МОМ), к декабрю в Средиземном море погибло почти 2000 мигрантов, из них 1360 только между Северной Африкой и Италией», - говорится в сообщении европейской пограничной службы.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер требует от ЕС денег на пограничные заборы в Румынии, Болгарии и Венгрии. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила за морскую блокаду Средиземного моря и строительство лагеря мигрантов в Африке.

Отмечается, что в Польше заборы уже дали свой эффект: в июне было завершено 187-километровое ограждение границы с Беларусью. Тем не менее с января по ноябрь границу нелегально пересекли 14 900 мигрантов — в 2021 году их было почти 40 000 человек.



