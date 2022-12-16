Лучшие источники клетчатки и её польза
Клетчатка – это разновидность углеводов, но, в отличие от других веществ группы, она не может быть расщеплена на усваиваемые молекулы глюкозы.
Преимущества употребления клетчатки:
Снижается скорость всасывания сахаров.
Снижается кровяное давление.
Повышается активность ферментативных процессов в ЖКТ.
Налаживается пищеварение.
Восстанавливается микрофлора кишечника.
Снижается уровень pH в ЖКТ.
Устраняются запоры.
Снижается LDL-холестерола.
Улучшается работа сердца.
Нормы употребления в день:
С 2 до 5 лет – 15 г.
С 5 до 11 лет – 20 г.
С 11 до 16 лет – 25 г.
С 16 лет и старше – около 30 г (суточная доза для мужчин – 38 г, для женщин – 25 г).
Бобовые (100 г):
Горох колотый – 8,3 г.
Чечевица – 7,9 г.
Нут – 7,6 г.
Фасоль – 6,4 г.
Зерновые (100 г):
Попкорн – 14,5 г.
Овсяная крупа – 10,6 г.
Гречневая крупа – 10 г.
Киноа – 2,8 г.
Орехи и семена (100 г):
Чиа – 34,4 г.
Льняные семечки – 27,3 г.
Миндаль – 12,5 г.
Грецкие орехи – 6,8 г.
Фрукты и ягоды (100 г):
Авокадо – 6,7 г.
Малина – 6,5 г.
Груша – 3,1 г.
Банан – 2,6 г.
Яблоко – 2,4 г.
Нектарины – 2,4 г.
Клубника – 2 г.
Черника – 2 г.
Овощи (100 г):
Артишок – 8,6 г.
Морковь – 2,8 г.
Свекла – 2,8 г.
Брокколи – 2,6 г.
Брюссельская капуста – 2,6 г.
Батат (сладкий картофель) – 2,5 г.
Опубликовано: Ангелина Крент