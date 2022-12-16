Лучшие источники клетчатки и её польза

Клетчатка – это разновидность углеводов, но, в отличие от других веществ группы, она не может быть расщеплена на усваиваемые молекулы глюкозы.

Преимущества употребления клетчатки:

Снижается скорость всасывания сахаров.

Снижается кровяное давление.

Повышается активность ферментативных процессов в ЖКТ.

Налаживается пищеварение.

Восстанавливается микрофлора кишечника.

Снижается уровень pH в ЖКТ.

Устраняются запоры.

Снижается LDL-холестерола.

Улучшается работа сердца.

Нормы употребления в день:

С 2 до 5 лет – 15 г.

С 5 до 11 лет – 20 г.

С 11 до 16 лет – 25 г.

С 16 лет и старше – около 30 г (суточная доза для мужчин – 38 г, для женщин – 25 г).

Бобовые (100 г):

Горох колотый – 8,3 г.

Чечевица – 7,9 г.

Нут – 7,6 г.

Фасоль – 6,4 г.

Зерновые (100 г):

Попкорн – 14,5 г.

Овсяная крупа – 10,6 г.

Гречневая крупа – 10 г.

Киноа – 2,8 г.

Орехи и семена (100 г):

Чиа – 34,4 г.

Льняные семечки – 27,3 г.

Миндаль – 12,5 г.

Грецкие орехи – 6,8 г.

Фрукты и ягоды (100 г):

Авокадо – 6,7 г.

Малина – 6,5 г.

Груша – 3,1 г.

Банан – 2,6 г.

Яблоко – 2,4 г.

Нектарины – 2,4 г.

Клубника – 2 г.

Черника – 2 г.

Овощи (100 г):

Артишок – 8,6 г.

Морковь – 2,8 г.

Свекла – 2,8 г.

Брокколи – 2,6 г.

Брюссельская капуста – 2,6 г.

Батат (сладкий картофель) – 2,5 г.