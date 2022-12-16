Аюрведический уход за кожей

Для поддержания красоты многие люди пользуются исключительно натуральными составами.

Для начала стоит изучить характеристики разных конституций:

Вата. При данном типе конституции преобладает стихия Воздуха. Человек отличается стройным телом, активностью, повышенной эмоциональностью, общительностью, пытливым умом, гибкостью.

Питта. Этот тип конституции с преобладанием Огня и Воды. Человек может быть трудолюбивым, энергичным, приветливым, общительным, напористым, упрямым. Он легко раздражается, злится, критичен, любит порядок и точность в делах.

Капха. Тип конституции с преобладанием стихии Земли. Такой человек медленно работает, очень щедрый, спокойный, любит стабильность, не напрягается, внимателен к деталям, тактичен, восприимчив. Он часто находится в апатии, не злопамятен, легко прощает.

Какой бывает кожа при разных типах конституции:

Вата (сухая кожа). При уравновешенных дошах: мелкие поры, легкий загар, сухость, чувствительность к климатическим изменениям. При разбалансировке дош: чрезмерная сухость, шелушение, морщинки, бледность, трещины, перхоть, псориаз, отеки.

Питта (чувствительная кожа). При уравновешенных дошах: персиковый цвет, пигментация, теплый покров, мягкий блеск, чувствительность к переменам окружающей среды, косметическим и уходовым средствам. При разбалансировке дош: чрезмерная сухость, шелушение, морщинки, бледность, трещины, перхоть, псориаз, отеки.

Капха (жирная кожа). При уравновешенных дошах: мягкий и гладкий кожный покров, хороший тонус, отсутствие морщин и дряблости. При разбалансировке дош: повышенная жирность, забитые и увеличенные поры, болезненная бледность, зудящая или мокнущая экзема, дряблость, папулезные угри.

Подбирайте растительные и эфирные масла согласно рекомендациям:

Вата. В качестве базовых масел используют кунжут, авокадо, оливу, грецкий орех, миндаль, касторку, гхи. Среди эфирных подойдут кардамон, жасмин, герань, лимон, нероли, ваниль.

Питта. Растительные масла – это миндаль, кокос, подсолнух, олива, гхи или топленое. Эфирные – сандал, кумин, камфора, иланг-иланг, мята.

Капха. Растительные масла – горчица, миндаль, виноградных косточек, сафлоровое. Эфирные – эвкалипт, пачули, лаванда, бергамот, гвоздика.

Правила ухода за кожей:

Очищайте, увлажняйте и питайте кожный покров два раза в день, утром и вечером.

Готовьте смесь для лица из 15 капель эфирного масла и 20 мл базового, для тела из 10 капель эфирного и 20 мл масла-основы.

Очищайте кожу тампоном, смоченном в масляной смеси. Делайте это в конце дня, после физических нагрузок или перед медитацией.

Наносите питательные масла массирующими движениями на влажную кожу.

При втирании состава мягко поглаживайте лицо, направляясь вверх и в стороны. Область вокруг глаз массируйте безымянными пальцами круговыми движениями, двигаясь от внешних уголков к внутренним.

После питания и увлажнения подождите 2-3 минуты, затем, если необходимо, наносите косметику.

Очистив и напитав кожу маслами, накладывайте фруктовую маску. Делайте это примерно раз в неделю.