Правила сочетания продуктов питания
Если не знаете, как сочетать между собой белки, жиры и углеводы, то со временем столкнетесь с проблемами пищеварения.
Особенности употребления разных продуктов:
Помните, что для полноценного расщепления белков, жиров и углеводов требуются отдельные составы ферментов. То есть, чтобы переварить конкретный продукт, организм внутри создает соответствующие условия – особый желудочный сок, кислую либо щелочную среду. По этой причине разные категории продуктов часто рекомендуется употреблять отдельно.
Сладкие фрукты:
К данной категории относятся финики, бананы, сухофрукты.
Употребляйте отдельно, в первой половине дня.
При желании сочетайте с полукислыми фруктами (хурмой, яблоками), зеленью или кисломолочными продуктами.
Не употребляйте после основного приема пищи, иначе начнется процесс брожения. Эта же рекомендация относится к фруктовым сокам.
Полукислые фрукты и ягоды:
К данной категории относятся манго, черника, земляника, малина, груши, сливы, виноград, абрикосы, арбузы.
Употребляйте отдельно.
При желании сочетайте с кислыми и сладкими фруктами, кисломолочной продукцией, сливками, зеленью, белковой пищей с большим содержанием жиров.
Не комбинируйте с крахмалистой пищей, яйцами, рыбой, бобовыми и грибами.
Кислые фрукты и ягоды:
К данной категории относятся апельсины, грейпфруты, гранаты, лимоны, крыжовник, клюква, кислые яблоки.
Не сочетайте с бобовыми, белками животного происхождения, овощами, крахмалистой пищей.
При желании совмещайте с кисломолочной продукцией, сырами, сливками, орехами и зеленью.
Хорошо комбинируемые овощи:
К данной категории относятся огурцы, капуста (кроме цветной), редиска, сладкий перец, фасоль, репа, лук, чеснок, свекла, брюква, салат, морковь, ранние кабачки и тыква.
Сочетайте с любой едой, кроме фруктов и молока.
Плохо комбинируемые овощи:
К данной категории относятся цветная капуста, зеленый горошек, поздние кабачки, тыква, баклажаны, патиссоны.
Сочетайте с крахмалистой пищей, сырами.
Не комбинируйте с белками животного происхождения, молоком и фруктами.
Крахмалистая пища:
К данной категории относятся пшеница, рожь, овес, макароны, хлеб, гречка, рис, картофель, съедобный каштан, кукуруза.
Используйте в минимальном количестве, если склонны к полноте.
Сочетайте с жирами, овощами (например, с авокадо) и зеленью.
Не используйте с молоком, мясом, кисломолочной продукцией. Например, плохо будут перевариваться каша на молоке, булка с кефиром.
Не сочетайте с сахарами – например, не переварится хлеб с джемом, каша со сладкими фруктами или сиропом.
Опубликовано: Ангелина Крент