Правила сочетания продуктов питания

Если не знаете, как сочетать между собой белки, жиры и углеводы, то со временем столкнетесь с проблемами пищеварения.

Особенности употребления разных продуктов:

Помните, что для полноценного расщепления белков, жиров и углеводов требуются отдельные составы ферментов. То есть, чтобы переварить конкретный продукт, организм внутри создает соответствующие условия – особый желудочный сок, кислую либо щелочную среду. По этой причине разные категории продуктов часто рекомендуется употреблять отдельно.

Сладкие фрукты:

К данной категории относятся финики, бананы, сухофрукты.

Употребляйте отдельно, в первой половине дня.

При желании сочетайте с полукислыми фруктами (хурмой, яблоками), зеленью или кисломолочными продуктами.

Не употребляйте после основного приема пищи, иначе начнется процесс брожения. Эта же рекомендация относится к фруктовым сокам.

Полукислые фрукты и ягоды:

К данной категории относятся манго, черника, земляника, малина, груши, сливы, виноград, абрикосы, арбузы.

Употребляйте отдельно.

При желании сочетайте с кислыми и сладкими фруктами, кисломолочной продукцией, сливками, зеленью, белковой пищей с большим содержанием жиров.

Не комбинируйте с крахмалистой пищей, яйцами, рыбой, бобовыми и грибами.

Кислые фрукты и ягоды:

К данной категории относятся апельсины, грейпфруты, гранаты, лимоны, крыжовник, клюква, кислые яблоки.

Не сочетайте с бобовыми, белками животного происхождения, овощами, крахмалистой пищей.

При желании совмещайте с кисломолочной продукцией, сырами, сливками, орехами и зеленью.

Хорошо комбинируемые овощи:

К данной категории относятся огурцы, капуста (кроме цветной), редиска, сладкий перец, фасоль, репа, лук, чеснок, свекла, брюква, салат, морковь, ранние кабачки и тыква.

Сочетайте с любой едой, кроме фруктов и молока.

Плохо комбинируемые овощи:

К данной категории относятся цветная капуста, зеленый горошек, поздние кабачки, тыква, баклажаны, патиссоны.

Сочетайте с крахмалистой пищей, сырами.

Не комбинируйте с белками животного происхождения, молоком и фруктами.

Крахмалистая пища:

К данной категории относятся пшеница, рожь, овес, макароны, хлеб, гречка, рис, картофель, съедобный каштан, кукуруза.

Используйте в минимальном количестве, если склонны к полноте.

Сочетайте с жирами, овощами (например, с авокадо) и зеленью.

Не используйте с молоком, мясом, кисломолочной продукцией. Например, плохо будут перевариваться каша на молоке, булка с кефиром.

Не сочетайте с сахарами – например, не переварится хлеб с джемом, каша со сладкими фруктами или сиропом.