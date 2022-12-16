Польза литотерапии и весь процесс

Методы лечения минералами существовали с древних времен. Их активно использовали китайские, индийские, тибетские и монгольские целители.

Особенности материала:

Камни – самые древние формы жизни на Земле, участники первой эволюционной волны. Растения, насекомые и животные появились гораздо позже. Минералы, как и все живое на Земле, рождаются, растут, разрушаются и умирают. Продолжительность жизни камней очень большая – у самой старой породы – около 3,5 млрд. лет.

Литотерапия – механизм воздействия:

Излучение тонких тел человека и минерала очень похоже. Поэтому при воздействии камня быстро происходит вибрационный резонанс. Чтобы максимально «зарядиться» от минерала, нужно научиться «настраиваться на его волну». При грамотном взаимодействии минерал способен восстановить тонкие тела и, как следствие, полностью оздоровить физические органы.

Литотерапия может проводиться следующим образом:

Созерцание. Человек входит в медитативное состояние, настраивается на внутреннюю структуру, энергетику камня.

Ношение. При постоянном физическом контакте с камнем создается вибрационный резонанс.

Массаж – стоунтерапия. Лечение проводится горячими (черными базальтовыми вулканическими породами) или холодными камнями (белым мрамором). Горячий материал расслабляет, улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ, расширяет сосуды, холодный – поднимает тонус.

Прием настоек. Лекарства готовятся путем настаивания воды на камнях. Большой популярностью пользуется аюрведический минеральный эликсир – 4-5 жемчужин заливаются на 12 часов стаканом воды, затем напиток подкисляется, употребляется за полчаса до еды. Для обновления организма можно приготовить воду из кварца – 200 г камней заливаются тремя литрами воды на 2-3 дня.

Свойства камней:

Важно носить при себе кристалл, внутренняя структура которого помогает заполнить энергетические пустоты. Грамотно подобранный камень способен вывести человека на путь эволюционного развития, наладить все стороны его жизни. Выбирать минералы нужно «сердцем», покупать только понравившиеся экземпляры. Не стоит брать внутренне отталкивающие камни или те, к которым вы равнодушны.

Красные и розовые камни:

Розовый кварц – связан с Луной, полезен как женщинам, так и мужчинам. Восполняет недостаток любви, избавляет от мысленного негатива. Нормализует работу половой чакры – Муладхары, открывает сердце, помогает развить безусловную любовь, гармонизировать отношения с окружающим миром, найти баланс.

Красный корунд (рубин) – выводит на новую ступень развития, избавляет от негативных мыслей, тревог, беспокойства. «Заставляет» много работать для достижения высоких результатов, развивает усидчивость, помогает усваивать новую информацию. Рекомендован тем, кто хочет стать профессионалом своего дела.

Гранат (альмандин) – камень праздника, хороший антидепрессант, связан со стихией Огня.

Зеленые камни:

Датолит – очищает, открывает сердце, помогает развить и установить глубокие взаимоотношения с окружающим миром.

Серафинит (клинохлор) – очищает сердце от негативного и непереработанного опыта, помогает раскрыться миру, проявиться талантам.

Зеленый нефрит – биостимулятор, насыщает энергией на всех уровнях, успокаивает, убирает стресс.

Жадеит – нормализует давление, восстанавливает работу сердца и почек, успокаивает, делает человека уверенным в себе.

Хризолит (перидот) – рекомендован при «загруженности» сердца, дает радость и легкость. Развивает коммуникативные навыки, поэтому рекомендован при переговорах и собеседованиях.

Синие и голубые камни:

Амазонит – наделен энергией Инь, женщинам помогает делать несколько дел одновременно, рекомендован при бессоннице (можно размещать под подушкой).

Хризоколла – наделен энергией Инь, лечит гинекологические заболевания, уменьшает умственное напряжение, избавляет от фобий, формирует правильное восприятие мира.

Лазурит – очищает ауру, защищает от негативного воздействия, помогает кардинально изменить жизнь.

Азурит – очищает от старых ненужных программ, ментального хлама, рекомендован при познании чего-то нового. Помогает развить и укрепить долгосрочные карьерные намерения, удачно провести экспертизу, переговоры, интервью.

Бирюза (голубая) – камень с женской энергетикой, успокаивает, очищает ум, делает человека обаятельным, помогает реализовать истинные желания.

Желтые и оранжевые камни:

Пирит («золото дураков») – действует, как старый мудрый наставник, подсказывает, как нужно действовать. Помогает навести порядок в голове, структурировать жизненные процессы, создать бизнес. Рекомендуется размещать на рабочем столе – будет защищать зону профессионального роста от негативных влияний.

Янтарь – наделен солнечной энергией, раскрывает таланты, поднимает настроение.

Сардоникс – антидепрессант, налаживает сон.

Цитрин – помогает работать с информационными потоками, развивает коммуникативные навыки, поэтому рекомендован аналитикам, журналистам и менеджерам.