Ароматический диффузор своими руками

Многие люди предпочитают, чтобы пространство было наполнено ароматами, причем каждый день разными.

Что такое ароматический диффузор?

Устройство представляет собой флакон, в котором размещены бамбуковые или ротанговые палочки. Они впитывают ароматическую жидкость, находящуюся внутри емкости, и впоследствии распространяют приятный запах в помещении. Срок годности диффузора зависит от особенностей его устройства и от компонентов состава.

Как сделать диффузор?

Практика показывает, что более долговечными считаются изделия с узким горлышком, в которых находится жидкость с минимальным количеством спирта. В этом случае эфирные масла расходуются дольше, но вместе с тем медленнее распространяются в помещении. Если же нужно быстро наполнить комнату приятным запахом, то для изготовления жидкости рекомендуется использовать большее количество спирта.

Что понадобится для изготовления диффузора?

Бамбуковые или ротанговые палочки (можно купить шампуры для шашлыка).

Флакон с узким горлышком (лучше всего брать стеклянный).

Емкость для смешивания жидкостей.

Мерный стакан.

Пипетка для масел.

Спирт или водка.

Эфирные масла.

Вода.

Сухоцветы (по желанию).

Этапы создания ароматического диффузора:

В прозрачный стеклянный флакон объемом 100 мл налейте 75 мл чистой воды. В итоге жидкость должна занять ¾ емкости.

Накапайте 30 капель эфирного масла. При необходимости можно смешать несколько ароматов, увеличить их количество, чтобы получить более концентрированную смесь.

Добавьте в жидкость 10 мл водки. Должно получиться такое соотношение – 1 часть спирта и 6 частей воды. Если не любите ароматы на спиртовой основе, то данный этап можно пропустить.

Закройте флакон крышкой и встряхните, чтобы тщательно перемешать компоненты.

Откройте емкость и поместите внутрь сухоцвет так, чтобы он красиво смотрелся.

Установите деревянные палочки, стараясь не задеть декоративную веточку.

Несколько советов:

Чтобы палочки быстрее напитывались жидкостью, предварительно разомните их концы.

Если хотите получить более яркий аромат, попробуйте время от времени переворачивать деревянные шпажки.

Впоследствии можете использовать диффузор в качестве спрея, заменив палочки на крышку с распылителем.

Примерно раз в 4-6 месяцев обновляйте палочки и ароматическую жидкость.

Если старые деревянные шпажки приятно пахнут, то после использования их можно высушить, перевязать ленточкой и поместить в шкаф. Это поможет ароматизировать вещи и отпугнуть моль.