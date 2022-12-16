Полезные вегетарианские десерты

Какой бы системы питания ни придерживался человек, иногда хочется приготовить что-нибудь очень вкусное и при этом не слишком вредное для здоровья.

Шарики из сухофруктов и орехов:

Смешайте 0,5 ст. миндаля, 0,5 ст. грецких орехов, 1 ст. фиников, 1 ст. инжира, ¼ ч. л. молотого имбиря, ¼ ч. л. корицы. Измельчите все в блендере до однородной массы.

Сформируйте шарики, в середину каждого положите грецкий орех.

Готовые конфеты обваляйте в кокосовой стружке.

Шарики из овсянки и тыквы:

Приготовьте пюре из отварной или запеченной тыквы.

¼ ст. пюре смешайте с ¼ ст. грецких орехов, 1 ст. овсяных хлопьев, 1 ст. фиников, 1 ст. л. меда либо сиропа, 1 ст. л. семян льна или чиа. По вкусу добавьте специи – корицу, мускатный орех, гвоздику, имбирь. Измельчите смесь в блендере до однородной консистенции.

Сформируйте шарики, перед подачей охладите.

Шарики с курагой и апельсином:

Измельчите в блендере ½ ст. миндаля или кешью, 1 ст. кураги.

2 ст. л. свежего апельсинового сока, 1 ст. кокосовой стружки добавьте к основной массе. Все тщательно перемещайте или пробейте блендером.

Сформируйте шарики и охладите.

Мороженое:

Заморозьте два банана.

25 г какао залейте 100 г горячей воды, добавьте 1 ст. л. сахара или подсластителя – подойдет сироп стевии или топинамбура.

Замороженные и немного измельченные бананы добавьте в полученную жидкость, взбейте блендером.

Вылейте мороженное в креманку и посыпьте кокосовой стружкой.

Пудинг:

50 г овсяных хлопьев залейте холодной водой на 15 минут, измельчите в блендере, чтобы получилась жидкость, похожая на сливки.

Добавьте к хлопьям 3 ст. л. семян чиа, перемешайте, оставьте на 2 часа или на всю ночь в холодильнике.

Банановое пюре смешайте с основной массой, добавьте сироп топинамбура либо измельченные финики.

По желанию готовый десерт украсьте кусочками апельсина, мандарина, киви или хурмы.