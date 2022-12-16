Нейрографика – графический способ решения проблем

Преодолевать стресс, состояние неудовлетворенности и депрессии можно по-разному – кто-то использует медитации, телесные практики, йогу, а кто-то предпочитает арт-терапию.

Нейрографика – особенности метода:

Техника разработана в 2014 году российским художником и психологом Павлом Пискаревым. Его принцип работы базируется на особых психологических подходах – в частности, используются юнгианский психоанализ и гештальт-терапия. В процессе спонтанного рисования человеку дается возможность проявить то, что прячется в глубоких слоях психики, отобразить на бумаге все свои нерешенные проблемы.

Значение форм в рисунке:

Окружность – символизирует совершенство, целостность, завершенность. Это самая позитивная форма, поэтому рекомендована для гармонизации общего состояния.

Треугольник – имеет острые углы, отображает нерешенные важные, значимые для личности вопросы.

Квадрат, многоугольник – символизирует надежность, организацию и в то же время застойность, отсутствие перемен.

Что дает нейрографика?

Удовлетворение и ощущение внутренней целостности. Техника приравнивается к различным телесным и духовным практикам, медитации, йоге, дыхательным упражнениям. После сессии становится легче принимать ситуацию, людей. На смену подавленности, вялости приходят силы, возникает активность, ресурсное состояние.

Вдохновение на решение любых жизненных задач. С помощью данного метода можно реализовывать мечты, справляться с трудностями. Все отрицательные чувства и мешающие ограничения выводятся на сознательный уровень, благодаря чему их становится легко преодолевать.

Общий алгоритм:

Нейрографикой можно заниматься в групповом или индивидуальном формате. Новичкам рекомендуется начинать рисовать с коучем, после освоения техники уже практиковать самостоятельно. Для лучшего результата выполняйте технику в спокойной обстановке у себя дома либо на природе, во время лесной прогулки. Эффективнее всего рисовать вечером, перед сном, чтобы во время отдыха сознание могло полноценно перестроиться.

Что понадобится для работы:

Лист бумаги.

Карандаши, гелевые ручки, фломастеры, маркеры, краски.

Этапы создания рисунка:

Сосредоточьтесь на проблеме, которую хотите проработать.

Отобразите свои эмоции на бумаге. Очень быстро, в течение трех секунд нарисуйте произвольные линии. Чем их больше, тем эффективнее пройдет сессия.

Округлите углы фигуры, сгладьте неровности. Это поможет проработать внутренний негатив, сопротивление.

Продлите линии фигуры так, чтобы она слилась с фоном. В итоге количество элементов на фоне должно получиться таким же, как внутри фигуры. Необходимо, чтобы изначальный рисунок потерялся внутри фона. Так, будет выравниваться напряжение рисунка. На этом этапе вы ощутите прилив сил и энергии, задача постепенно начнет решаться.

Закрасьте внутренние области фигуры разными оттенками, некоторые оставьте без цвета. Отдельные части объедините одним цветом, создав новые группы. Это поможет выработать способность принимать большее в свою жизнь, сосредоточиться на достижении цели.

Прорисуйте на всем листе несколько силовых линий, выделите их отдельным цветом. Это кардинально изменит внутреннее состояние и отношение к проблеме. У многих людей на данном этапе появляется ощущение объединения со своим «я», единства со Вселенной, Богом.

В завершение оцените свой рисунок, при желании дополните его кругами, линиями, красками.

В процессе рисования старайтесь максимально погрузиться в процесс, не думайте о проблеме. Выполняйте алгоритм по шагам, используйте как можно больше оттенков, линий, фигур. Рисунок в итоге должен вам нравиться. Если чего-то не хватает либо проблема так и продолжает "висеть тяжким грузом", попробуйте нарисовать больше кругов. Это поможет гармонизировать поле и почувствовать некоторое удовлетворение.