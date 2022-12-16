Владимир Путин 19 декабря посетить Беларусь с рабочим визитом

APS
2022-12-16 12:11

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Беларусь с рабочим визитом.

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 декабря встретятся в Минске.

Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, встреча глав государств состоится во Дворце Независимости.

"Путин 19 декабря прилетит в Минск. Во Дворце Независимости пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира







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