Мелатонин – гормон здоровья и молодости

На состояние и работу организма влияет множество биологически активных веществ. К ним относится и гормон мелатонин.

Как вырабатывается мелатонин?

Гормон естественным образом производится шишковидной железой или эпифизом. Триптофан, находящийся в организме, сначала превращается в серотонин, далее в мелатонин. Такой процесс в основном происходит в вечернее, ночное время – примерно с 8 вечера до 4 утра. Днем выработка гормона сна практически останавливается.

Функции мелатонина.

Гормон выполняет следующее:

регулирует суточный ритм;

облегчает процесс засыпания, делает сон более глубоким;

защищает от стрессов;

укрепляет иммунитет;

приостанавливает процесс старения;

защищает от развития злокачественных опухолей;

избавляет от головной боли;

регулирует кровяное давление;

поддерживает работу ЖКТ;

восстанавливает работу нервной системы, головного мозга;

контролирует правильный распад жиров, регулирует вес.

Как повысить уровень мелатонина?

При спокойном, размеренном образе жизни организм приспосабливается к своему режиму. Гормон сна в этом случае начинает вырабатываться регулярно в нужном количестве. Если же человек часто переезжает с места на место, меняет часовые пояса, увлекается ночным бодрствованием либо работает по 12-15 часов, то очень быстро возникает нехватка мелатонина в организме. Тогда может потребоваться некоторая «скорая помощь».

Правильный сон.

Чтобы обеспечить нормальную выработку гормона, следуйте рекомендациям:

Выделяйте время на подготовку ко сну. Не ложитесь спать с нагруженным желудком, ешьте как минимум за 2-3 часа до отдыха. Примерно за час до сна отключите все электроприборы, откажитесь от смартфона, компьютера, телевизора – они сильно возбуждают зрительный нерв. Чтобы успокоиться и настроиться на сон, почитайте книгу, заполните дневник благодарности, помедитируйте, сделайте себе массаж стоп, выпейте ромашковый чай, зажгите успокаивающие аромапалочки.

Соблюдайте режим. Усиленная выработка мелатонина происходит исключительно в ночное время – примерно с 12 до 4 часов утра. По этой причине спать необходимо ложиться не позднее полуночи. Продолжительность сна у каждого человека своя, потому здесь нужно прислушиваться к своим ощущениям. Практика показывает, что большинство людей комфортно себя чувствуют после 8-10 часов отдыха.

Спите в полной темноте. Перед тем как лечь спать, обязательно задерните занавески, отключите осветительные приборы. Помните, что даже при незначительном свете (например, от телефона, компьютера, уличного фонаря) выработка мелатонина резко прекращается. Чтобы этого избежать, пользуйтесь маской для сна.

Удовольствия:

Для активации шишковидной железы старайтесь чаще радоваться жизни. Проще всего это сделать с помощью любимых занятий и увлечений. Вспомните, что всегда повышало вам настроение – это могут быть прогулки на природе, вкусная еда, процесс ее приготовления, общение с близкими людьми, хобби. Все подобные «радости жизни» будут стимулировать выработку гормона сна.

Физические нагрузки:

Спорт в меру, йога, гимнастика помогут быстрее заснуть и улучшить качество сна. Выбирайте нагрузки по душе, чтобы они формировали положительные впечатления и опыт. В данном случае работа эпифиза будет стимулироваться, что, в свою очередь, благоприятно отразится на выработке мелатонина.