Правила приготовления полезных бутербродов

Сэндвич – простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое удобно брать в дорогу, встречать им неожиданных гостей или просто дополнять праздничный стол.

Преимущества бутербродов:

Быстро и удобно готовить.

Хлеб – это прежде всего углевод, насколько он медленный зависит от вашего выбора. Лучше выбирать выпечку из цельнозерновой муки. Она медленно усваивается организмом, глюкоза постепенно поступает в кровь.

«Грубый» хлеб богат клетчаткой, растительными жирами и белками.

По калорийности хлеб с семенами, злаками, сухофруктами и оливками практически не превосходит порцию каши.

Хлеб, как и картошку, лучше сочетать с большим количеством овощей. Тогда пользы от еды будет больше, организм быстро насытится. Но если употреблять хлеб с колбасой, например, то для утоления голода может потребоваться 5-6, а то и большее количество бутербродов. Стройной красивой фигуры вам тогда не видать.

Как сделать полезный бутерброд?

Основа закуски – это хлеб – цельный зерновой, овсяный, отрубной, на природной закваске. Добавки в нем могут быть самые разные – семечки, орехи, сушеные фрукты и овощи, травы, специи, фруктовое пюре. Вкусным получается хлеб с маслинами, грецкими орехами, семенами аниса, подсолнечника, тыквы. В тесто часто добавляют сушеные грибы, лук, запеченный перец, вяленые томаты, тертый сыр. В индийской кухне популярны рецепты хлеба с ячменем, сорго, кукурузой или просо.

Полезные добавки для бутерброда:

Оливковое масло.

Ореховое масло.

Хумус или нутовое пюре (нут + кунжут + оливковое масло + сок лимона + чеснок).

Паста гуакамоле (томаты + авокадо).

Соус цацики (йогурт + огурец + чеснок).

Творог.

Греческий йогурт.

Сыр.

Авокадо.

Помидоры.

Кукуруза.

Огурец.

Редис.

Болгарский перец.

Оливки, маслины.

Водоросли нори.

Немного тушеные баклажаны, тыква, сладкий перец, морковь, помидоры.

Зелень – листья салата, рукола, шпинат, пекинская капуста, укроп, петрушка, базилик.