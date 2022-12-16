Ленивая овсянка в банке – быстрый и полезный завтрак

Отличный вариант блюда для тех, кто следит за своим здоровьем, но не любит долго времени проводить на кухне.

Преимущества овсянки в банке:

Холодный способ готовки помогает сохранить все полезные свойства хлопьев и остальных добавок.

Банка берется объемом 350-500 мл – это идеальный размер порции для взрослого человека.

Небольшие емкости с овсянкой удобно транспортировать, брать на работу, учебу или тренировку.

Овсянку можно сделать на месяц вперед, поместив ее в морозилку. Используя данный способ, старайтесь не переполнять емкость, чтобы она не «взорвалась» из-за расширения жидкости при замерзании.

Для приготовления овсянки можно использовать не только стеклянные банки, но и любые другие емкости объемом 0,3-0,5 л. Единственный нюанс – контейнеры должны быть с герметичными крышками.

Способ приготовления очень гибкий, дает возможность экспериментировать, придумывать все новые и новые вариации блюда:

В качестве основы возьмите геркулес или овсяные хлопья не быстрого приготовления, молоко, йогурт, кефир либо любой другой кисломолочный продукт.

Добавьте фрукты, орехи, семена, шоколад и прочие полезные ингредиенты.

Встряхните содержимое банки либо оставьте как есть.

Уберите овсянку в холодильник на ночь, к утру она будет готова к употреблению.

Рецепты овсянки в банке:

Геркулес + смородина + грецкие орехи + овсяное молоко + мед.

Геркулес + вишня + грецкие орехи + овсяное молоко + мед.

Геркулес + клубника + грецкие орехи + горький шоколад + овсяное молоко + мед.

Геркулес + клубника + банан + горький шоколад + молоко + греческий йогурт.

Геркулес + ананасы + миндаль + кокосовая стружка (либо кокосовое молоко) + молоко + греческий йогурт.

Геркулес + яблоко + фруктовое пюре + корица + молоко + греческий йогурт + мед.

Геркулес + яблоко + семена льна + корица + молоко + йогурт + мед.

Геркулес + банан + смородина + семена подсолнечника + молоко + йогурт + мед.

Геркулес + мак + грецкие орехи + клюква + молоко + йогурт + мед.

Геркулес + банан + семена чиа + молоко + йогурт + кленовый сироп.

Геркулес + ежевика + голубика + семена конопли + молоко + йогурт + мед.

Геркулес + манго + клубника + семена льна + молоко + йогурт.

Геркулес + морковь + изюм + молоко + йогурт + мед.