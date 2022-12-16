Синрин-йоку – лесные купания против стресса

На протяжении многих тысячелетий естественной средой обитания человека была природа.

Синрин-йоку что это?

Официально термин стали применять в Японии в 1982 году, после того, как правительство заметило негативные последствия технического бума для городских жителей. Ученые стали искать быстрые и эффективные методы борьбы со стрессом. Начали проводиться исследования на тему воздействия лесной среды на организм человека. Каждый научный эксперимент доказывал, что пребывание на природе полностью устраняет стресс, гнев, беспокойство, депрессию, бессонницу.

Опираясь на проведенные исследования, правительство Японии разработало целую программу по продвижению 25 миллионов гектаров лесов. Многие туристические компании со временем стали предлагать гражданам синрин-йоку туры с целым комплексом оздоровительных мероприятий. Их суть заключалась в том, чтобы помочь человеку отключить ум, погрузиться в природу, сконцентрироваться на ощущениях.

Польза от синрин-йоку:

К сожалению, далеко не все люди готовы долго заниматься медитацией и прочими расслабляющими практиками, потому как они требуют некоторой подготовки и дисциплины. Более быстрый восстанавливающий эффект можно получить от природы. Всего лишь 15-минутная прогулка в парке способна серьезно повлиять на нервную систему, понизить стресс, кровяное давление, укрепить иммунитет.

Положительные эффекты от синрин-йоку, которые были неоднократно доказаны:

Снижается уровень кортизола. Йошифуми Миядзаки – профессор Университета Тиба и автор книги о синрин-йоку говорит, что во время стресса уровень кортизола повышается, но, если вы отправитесь прогуляться в ближайший парк, то быстро почувствуете расслабление и умиротворение. Уровень кортизола понизится, организм начнет работать полноценно. Если совершать такие прогулки ежедневно, то человек будет меньше подвергаться стрессу, метаболическому синдрому, диабету, ожирению.

Нормализуется сердечный ритм, пульс, снижается артериальное давление. Доказано, что при регулярных лесных прогулках гипертоники меньше страдают от головных болей.

Укрепляется иммунитет. Исследование, проведенное профессором Цин Ли на лесной базе в Иияма, показало, что после двухчасовой осознанной прогулки в парке популяция NK-клеток (клеток-киллеров или лимфоцитов) вырастает практически вдвое. При этом выработка противораковых клеток увеличивается на 33-48%. После прогулки активность иммунной системы сохраняется в течение месяца. Это значит, что на протяжении 30 дней после лесной детоксикации организм будет надежно защищен от инфекций, вирусов, опухолей, стресса.

Улучшаются когнитивные способности, память, концентрация внимания, активизируется креативное мышление. Исследование, проводимое в Мичиганском университете, показало, что практика синрин-йоку помогает усвоить примерно на 20% больше материала. Кроме того, преподаватели отметили, что студенты после получасовых лесных ванн допускали наполовину меньше ошибок при решении эвристических задач, которые требовали нестандартных подходов.

Организм быстро восстанавливается после операций, травм, инфекций. Роджер Ульрих долго изучал особенности реабилитации пациентов после полосных операций и установил, что люди, находившиеся в палатах с видом на сад или лес, поправлялись намного быстрее остальных.

Устраняется бессонница. После осознанной лесной прогулки продолжительность ночного сна увеличивается на 45 минут или более.

Поддерживается эмоциональная устойчивость, устраняется депрессия, раздражительность, тревожность. Опыты, проведенные в университете Эссека и Стэнфорде, показали, что лесные ванны поднимают самооценку и настроение. После практики уходят гнев, раздражение, тревожность, повышается работоспособность, появляется способность к обучению.