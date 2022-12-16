Сухой шампунь в домашних условиях

Если волосы быстро жирнятся, то отличным решением проблемы станет сухой шампунь. С этим средством не страшны будут длительные поездки, резкая смена планов или отсутствие горячей воды.

Преимущества сухого шампуня:

Готовится из доступных продуктов.

Сохраняет первоначальный цвет окрашенных волос.

Придает объем прическе.

Незаменим в походе, командировке, когда нет горячей воды или подходящих условий для мытья головы.

Хранится долгое время. Срок зависит от периода хранения ингредиентов. Например, мука и крахмал хранятся от 2 до 10 лет, специи – около 6 месяцев, сухие травы – 1-2 года.

Процедура «очищения» головы занимает около 10 минут.

С сухим шампунем мыть голову стандартным способом можно 1-2 раза в неделю. Если используете промышленные средства, то сократится их вредное воздействие на кожу головы. Помните, что составы с агрессивным лаурилсульфатом натрия пересушивают эпидермис.

Возможные проблемы:

Учитывайте, что использование порошка не заменяет традиционное мытье головы. Шампунь-порошок избавит от сальности, но чешуйки эпидермиса и пыль все равно останутся в волосах. При чрезмерном скоплении грязи прическа будет неаккуратной, ухудшится состояние кожи головы и волосяных стержней.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при неправильном использовании сухого шампуня:

Сухость, шелушение, раздражение кожи головы.

Ослабленные и ломкие волосы.

Отсутствие естественного блеска прядей.

Как сделать сухой шампунь?

Лучше всего приготовить состав, который подойдет не только для волос, но и для всего тела. Такой состав можно будет применять как скраб, сухой дезодорант или маску. Готовый порошок пересыпьте в баночку от рассыпчатой пудры, перечницу или склянку от специй с перфорированной крышкой.

Ингредиенты.

Основные компоненты (50-100%):

Крахмал (кукурузный или картофельный) – питает, не вычесывается, смешиваясь с жиром, становится прозрачным.

Мука разных видов – для удаления грязи используйте муку грубого помола.

Тальк, детская присыпка – содержит кремний, магний, подсушивает кожу, поглощает влагу и жир. При чрезмерном использовании может вызвать шелушение, ломкость волос.

Косметическая глина – устраняет перхоть и жирность, укрепляет корни.

Дополнительные компоненты (5-50%):

Какао-порошок – впитывает жир, придает шампуню приятный аромат, питает кожу и волосы.

Кофе – стимулирует рост волос, придает аромат.

Цикорий – приятно пахнет, абсорбирует загрязнения, укрепляет волосяные луковицы и стержни, немного подсушивает кожу.

Высушенные растения – для шампуня подойдут корень аира, амлу, чай, горчицу, бесцветную хну, пудру фиалкового корня или высушенный корень ириса.

Полезные добавки (5-10%):

Сухие экстракты – используйте вытяжки из крапивы, женьшеня, гинкго билоба, лопуха, амлы, пшеницы, толстянки.

Салициловая кислота – используйте в минимальных количествах для устранения раздражения кожи, уменьшения секреции жира.

Протеины риса, пшеницы – применяются, чтобы укрепить и защитить волосы.

Аминокислоты шелка, кератина – делают пряди мягкими, послушными, устраняют раздражение на коже.

Кетон малины (2% спиртовой раствор) – стимулирует рост.

Гидроксиэтилцеллюлоза – используется для удаления излишек жира.

Минеральные пудры – защищают от вредного воздействия солнечных лучей, удаляют жир.

Ароматизирующие компоненты (1-3%):

Специи – имбирь, гвоздика, кардамон, корица, анис.

Эфирные масла – лимон, бергамот, лаванда, кипарис, мята, розмарин, можжевельник, мускатный орех, тысячелистник, тимьян, ладан, кедр.

Рецепты сухого шампуня:

Из картофельного крахмала для светлых волос: 1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала + 1 ч. л. корицы + 3-5 капель эфирного масла.

С косметической глиной для светлых волос: 1 ч. л. крахмала + 2 ст. л. белой, голубой или розовой глины + 1 ч. л. соды.

Из какао для темных волос: 1 ч. л. картофельного или кукурузного крахмала + 1 ч. л. какао-порошка + 1 ч. л. корицы + 3-5 капель эфирного масла.

Из муки для сухих и ломких волос: ¼ ст. овсяной муки (можно заменить на ржаную, кукурузную) + 2 ч. л. детской присыпки + 1 ч. л. молотых цветов ромашки.

Из муки для шатенок и рыжих: 1 ст. л. овсяной муки + 1 ст. л. отрубей + 0,5 ч. л. горчичного порошка + 2 ч. л. корицы.

Из соды для эффективного и мягкого очищения: 2 ст. л. овсяной муки + 2 ст. л. косметической глины (белая и розовая – для светлых волос, голубая – для темных) + 1 ч. л. соды.

Универсальный сухой шампунь: 1 ст. л. ржаной муки + 1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала + 1 ч. л. цикория + 0,25 ч. л. экстракта гинкго билоба + 2 капли эфирного масла лимона.

Как пользоваться сухим шампунем?

Применяйте порошок не чаще двух раз подряд.

Распределяйте шампунь по проборам кистью для пудры или румян, пуховкой либо ватным спонжем. Принцип распределения средства схож с нанесением хны.

После нанесения пудры массируйте кожу головы. Это улучшит абсорбцию кожного жира.

Тщательно расчесывайтесь, чтобы удалить излишки порошка.

Внимательно посмотрите на корни. Если есть жирные места, то обработайте их шампунем.

Чтобы придать блеск волосам и увлажнить их, используйте аргановое масло (не наносите его на корни).