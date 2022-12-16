Эрдоган угрожает США: Мы хотим сотрудничать с Россией и Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в четверг, 15 декабря, заявил, что Анкара хочет сотрудничать с Россией и Сирией в вопросах антитерроризма.

Эрдоган добавил, что лидеры трех стран могут встретиться после переговоров с участием представителей разведки, обороны и дипломатии. Владимир Путин отреагировал на это предложение "положительно".

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил Владимиру Путину создать трехсторонний механизм для ускорения дипломатической деятельности между Анкарой и Дамаском.

Он добавил, что лидеры трех стран могут встретиться после переговоров с участием представителей разведки, обороны и дипломатии.

На пресс-конференции президент Турции подчеркнул, что Анкара "возьмет дело в свои руки", если такие страны, как США, продолжат поставлять "тысячи грузовиков с оружием, боеприпасами и оборудованием террористам в Сирии".

Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет запрашивать разрешения ни у одной страны, в том числе у США, на проведение переговоров с сирийским лидером Башаром Асадом.

Ранее на этой неделе Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция запросила у России материально-техническую поддержку в Сирии.