Лечение ПМС по Аюрведе

Практически каждая женщина регулярно сталкивается с неприятными симптомами ПМС. Ломота в теле, боль в спине, отеки, резкие перепады настроения – всего этого можно избежать, если следовать особым рекомендациям из Аюрведы.

ПМС и конституция человека:

Согласно Аюрведе, все организмы наполняются дошами – энергиями, выполняющими разные физиологические функции. Существует Вата-доша (Воздух, Пространство), Питта-доша (Огонь, Вода) и Капха-доша (Вода, Земля). Если происходит разбалансировка этих энергий, то может возникать ПМС. Как правило, сбои в организме возможны из-за плохого питания, переутомления, различных психологических проблем.

Особенности предменструального синдрома и менструации у женщин с разными типами конституции:

Вата-доша. Кровотечение длится 3-5 дней, выделения очень скудные, бордового, немного коричневатого оттенка. Присутствуют сильные боли в спине и спазмы внизу живота, головные боли, возможны депрессия, повышенная тревожность, беспокойный сон либо его отсутствие. Иммунитет понижен, случаются запоры, газообразование.

Питта-доша. Менструация длится 5-7 дней. Выделения обильные, темно-красного оттенка, часто образуются сгустки крови. Возникают кожные высыпания, акне, прыщи, покраснения, жжение глаз и лица. Стул жидкий, возможны резкие перепады нестроения, гневливость, вспыльчивость, раздражительность.

Капха-доша. Менструация длится около недели. Выделения светло-красные, со слизью. Возможны отеки ног, набухание груди, сонливость, усталость, депрессивное состояние, подавленность, плаксивость.

Уменьшить негативные проявления ПМС при Вата-доше помогут рекомендации:

Носите красные и белые драгоценные камни. Первые помогают восстановить кровь, вторые способствуют накоплению жидкости в организме. Отдавайте предпочтение гранату, красному кораллу, рубину, гелиотропу, жемчугу, лунному камню.

Употребляйте успокаивающие блюда, маслянистую пищу – теплое молоко, масло, сметану, сливки, творог, запеканки, каши, супы, лапшу, тушеные овощи, свежий бездрожжевой хлеб.

На завтрак ешьте овсяную, рисовую, пшенную каши, творог, натуральные сладости (особенно рекомендованы халва, мед).

Добавляйте в блюда чеснок, лук, укроп.

Из специй используйте куркуму, асафетиду, мускатный орех.

Салаты делайте не из сырых, а из вареных, тушеных овощей.

Десерты должны быть теплыми.

Не пейте холодную воду, не добавляйте в напитки лед.

Пейте имбирный чай, напитки на основе настоев трав – с фенхелем, солодкой, валерианой, пионом, ромашкой, мятой, гелониасом, корнем окопника.

Перед сном пейте теплое молоко.

Откажитесь от курения, алкоголя, черного чая, кофе, шоколада.

Делайте массаж с подогретым кунжутным маслом. Особенно рекомендованы круговые движения в области живота (помогают снять спазмы).

Гуляйте, занимайтесь йогой, растяжкой.

Женщинам с Питта-конституцией нужно придерживаться отдельных рекомендаций:

Носите лунный камень, красный коралл, жемчуг.

Исключите из рациона острые, пикантные блюда, деликатесы.

В блюдах и напитках используйте кардамон, куркуму, кориандр, фенхель, шафран, сафлору.

Заваривайте чаи с пустырником, мятой, тысячелистником, крапивой, красной малиной, клопогоном, шлемником, буквицей, одуванчиком, володушкой, мустатунтури.

Употребляйте сок алоэ.

В комнате ставьте живые цветы.

Используйте ароматы сандала, жасмина, гардении.

Занимайтесь йогой. Регулярно выполняйте позу кролика – встаньте на колени, корпус наклоните вперед, спину согните в дугу, голову опустите на пол, ладонями обхватите пятки.

Рекомендации для снижения Капхи:

Не употребляйте тяжелую, маслянистую пищу.

Ешьте нежирную, несладкую пищу, с малым количеством воды.

Делайте легкие завтраки.

Натощак выпивайте стакан воды с медом или лимонным соком, имбирный чай с гренками.

Употребляйте свежую зелень, овощи (репу, морковь, шпинат, лук, чеснок, редис, баклажаны, сельдерей, спаржу), фрукты, ягоды (яблоки, лимоны, манго, клюкву, персики, абрикосы, хурму, землянику).

На ужин готовьте овощи на пару с малым количеством топленого масла.

В блюдах и напитках используйте куркуму, красный перец, корицу, черный перец, имбирь, аир.

Заваривайте чаи с имбирем, корицей, розмарином, мятой, миррой.

Употребляйте сок алоэ.

Практикуйте йогу. Особенно рекомендована поза кошки – встаньте на четвереньки, мягко прогибайте спину вниз и выгибайте ее вверх, движения должны совершаться в ритме ровного, спокойного дыхания.