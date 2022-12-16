Природные адаптогены, стимуляторы и допинги

Для балансировки состояния в период апатии, депрессии и систематической усталости попробуйте принимать растительные адаптогены.

Преимущества адаптогенов:

Помогают организму быстро адаптироваться, приспособиться к неблагоприятным факторам внешней среды – холоду, жаре, ионизирующей реакции, недостатку кислорода, нервно-психическим напряжениям, большим физическим нагрузкам.

Стимулируют накопление гликогена – сложного углевода для роста мышц.

Улучшают обменные процессы организма.

Основные рекомендации по приему адаптогенов:

Делайте перерывы между курсами. Учитывайте при этом продолжительность лечения и дозировку, иначе организм привыкнет к действию трав, из-за чего снизится их эффективность.

Чтобы усилить действие адаптогенов, принимайте одновременно два вида растения.

В каждый курс используйте разные адаптогены.

Принимайте средства один раз утром, чтобы повысить работоспособность. Если использовать травы чаще, то они понизят общий тонус.

Дозировки подбирайте с учетом индивидуальных особенностей организма. Например, если решили принимать настойку аралии, то объем должен быть – 6-15 капель. После применения лекарства анализируйте свое состояние. При правильной дозировке ощущается прилив сил. Если присутствует расслабление и заторможенность, то необходимо увеличить или уменьшить объем.

Сочетайте адаптогены с витаминами и минеральными комплексами.

Не пейте одновременно адаптогены и успокаивающие лекарства.

Детям младшего возраста, беременным и кормящим матерям следует применять травы-стимуляторы после согласования с лечащим врачом.

Женьшень азиатский (корень):

устраняет усталость;

снижает холестерин;

утоляет жажду;

налаживает работу пищеварения, сердца, уменьшает риск инсульта;

способствует повышению сексуальной активности;

защищает от простуды;

повышает работоспособность, улучшает работу мозга.

Базилик:

лечит бронхит;

облегчает расстройства желудка;

улучшает память;

устраняет депрессию;

лечит аллергию;

способствует выведению мочи, мокроты и шлаков;

служит профилактическим средством против рака;

снижает сахар в крови;

защищает от стресса;

устраняет депрессию.

Родиола, родиола розовая, золотой корень:

растворяет избыточный кортизол – гормон стресса в крови;

снижает тревогу;

восстанавливает сон;

защищает печень от шлаков;

улучшает работу мозга.