Природные адаптогены, стимуляторы и допинги
Для балансировки состояния в период апатии, депрессии и систематической усталости попробуйте принимать растительные адаптогены.
Преимущества адаптогенов:
Помогают организму быстро адаптироваться, приспособиться к неблагоприятным факторам внешней среды – холоду, жаре, ионизирующей реакции, недостатку кислорода, нервно-психическим напряжениям, большим физическим нагрузкам.
Стимулируют накопление гликогена – сложного углевода для роста мышц.
Улучшают обменные процессы организма.
Основные рекомендации по приему адаптогенов:
Делайте перерывы между курсами. Учитывайте при этом продолжительность лечения и дозировку, иначе организм привыкнет к действию трав, из-за чего снизится их эффективность.
Чтобы усилить действие адаптогенов, принимайте одновременно два вида растения.
В каждый курс используйте разные адаптогены.
Принимайте средства один раз утром, чтобы повысить работоспособность. Если использовать травы чаще, то они понизят общий тонус.
Дозировки подбирайте с учетом индивидуальных особенностей организма. Например, если решили принимать настойку аралии, то объем должен быть – 6-15 капель. После применения лекарства анализируйте свое состояние. При правильной дозировке ощущается прилив сил. Если присутствует расслабление и заторможенность, то необходимо увеличить или уменьшить объем.
Сочетайте адаптогены с витаминами и минеральными комплексами.
Не пейте одновременно адаптогены и успокаивающие лекарства.
Детям младшего возраста, беременным и кормящим матерям следует применять травы-стимуляторы после согласования с лечащим врачом.
Женьшень азиатский (корень):
устраняет усталость;
снижает холестерин;
утоляет жажду;
налаживает работу пищеварения, сердца, уменьшает риск инсульта;
способствует повышению сексуальной активности;
защищает от простуды;
повышает работоспособность, улучшает работу мозга.
Базилик:
лечит бронхит;
облегчает расстройства желудка;
улучшает память;
устраняет депрессию;
лечит аллергию;
способствует выведению мочи, мокроты и шлаков;
служит профилактическим средством против рака;
снижает сахар в крови;
защищает от стресса;
устраняет депрессию.
Родиола, родиола розовая, золотой корень:
растворяет избыточный кортизол – гормон стресса в крови;
снижает тревогу;
восстанавливает сон;
защищает печень от шлаков;
улучшает работу мозга.
Опубликовано: Ангелина Крент