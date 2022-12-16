Очищение пространства дома от хлама

Для привлечения удачи и улучшения материального благосостояния рекомендуется время от времени избавляться от старых и ненужных вещей.

От каких вещей нужно избавиться?

Купленные, но ни разу не использованные вещи.

Сломанные предметы, мебель.

Вышедшие из строя приборы и техника.

Нелюбимые вещи и подарки.

Неактуальные книги и документация.

Согласно учению Фэн-Шуй, каждая из областей дома отвечает за определенные сферы жизни человека:

Юг – слава. При захламленности данной зоны страдает репутация и известность, человек теряет вдохновение, энтузиазм и страстность по отношению к делам и жизни в целом.

Север – карьера, жизненный путь. При завалах в этой части дома человек действует в состоянии постоянного дефицита и нехватки, складывается ощущение, что жизнь – это постоянная борьба за выживание, работа кажется неинтересной и рутинной.

Запад – творчество и дети. Обязательно наведите порядок в данной зоне (дополнительно узнайте, как очистить дома от негатива), иначе возникнут проблемы с самовыражением, осуществлением новых проектов. Кроме того, возможны сложности с зачатием ребенка, вам будет трудно правильно воспитывать имеющихся детей.

Восток – семья. Завалы в этой зоне приводят к проблемам в отношениях с близкими людьми, родителями, родственниками.

Северо-запад – поддержка друзей, наставников и покровителей, путешествия. При захламленности этой области присутствует ощущение одиночества, в трудные моменты вам не к кому обратиться за помощью. Кроме того, беспорядок будет тормозить осуществление планов о путешествиях и переезде на новое место.

Северо-восток – знания и мудрость. Захламленность зоны приводит к сложностям в усвоении информации, познании мира, приобретении нового опыта.

Юго-запад – любовь, брак. Беспорядок в этой области затрудняет поиск спутника жизни, приводит к проблемам в текущих отношениях с мужчиной или женщиной, возникает ощущение потери и дефицита, вас всегда будет что-то не устраивать.

Юго-восток – материальное и духовное богатство. Завалы и нагромождения уменьшают приток жизненной силы и энергии изобилия. Финансовое положение в этом случае всегда затруднительное, деньги приходят с большим трудом.

Кухня:

Проведите генеральную уборку, наведите порядок во всех шкафах. Смело избавляйтесь от вещей, которыми не пользуетесь. Не забудьте разобрать завалы в холодильнике. Просроченные, давно хранящиеся продукты не только занимают свободное место, но и могут распространять неприятный запах, вредоносные микробы.

Спальня и детская комната:

В этих областях дома не рекомендуется хранить технику, разные средства передвижения. Наведите порядок во всех тумбочках, на полках. Вовремя избавляйтесь от грязного белья. Обратите внимание на то, что хранится на шкафах. Если там много хлама, то будете ощущать на себе множество нерешенных проблем и задач. Это создаст общий подавляющий эффект.

Рабочий кабинет:

Наведите ревизию в документах и книгах. Обязательно очистите от ненужного свой рабочий стол. Порядок в этой области помогает обрести ясное мышление, стать более прозорливым и перспективным в жизни. Творческая энергия будет проходить беспрепятственно, а работа принесет удовольствие и необходимые результаты.

Подвал или погреб:

Эти зоны символизируют прошлое владельца дома. Регулярно наводите там порядок, избавляйтесь от старых ненужных вещей. Завалы в подвале или погребе свидетельствуют о нерешенных проблемах в прошлой жизни. Чем дольше вы храните вещи, тем дольше откладываете решение проблем, которые негативно влияют на ваше настоящее и будущее.

Чердак:

Данная зона символизирует будущее человека. Чем больше там порядка, тем лучше ощущается вкус жизни. Перед вами открывается масса возможностей и перспектив, есть стимул и желание двигаться вперед. Завалами на чердаке будут создаваться ложные ограничения, вы ощутите внутри подавленность и неуверенность в собственных силах.

Вход в дом:

Эта зона отражает то, как человек смотрит на жизнь и на себя. Захламленный главный вход препятствует карьерному росту, успеху в обществе. Энергия процветания и изобилия в этом случае не может войти в жизнь человека. Зачастую приходится прилагать огромные усилия, чтобы достичь элементарных жизненных благ.

Коридоры:

Через главный вход жизненная энергия проникает в дом, далее движется по проходам. Если они захламлены, то образуются застои, что негативно отражается на общем состоянии владельца. Депрессия, вялость, подавленность, нежелание достигать целей – частые последствия беспорядка в данных зонах.