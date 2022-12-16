Способы надолго зарядиться энергией

Ежедневно сталкиваясь с огромным количеством задач, человек начинает жить в бешеном ритме. Вследствие этого быстро накапливается усталость, возникает эмоциональное выгорание, апатия, опустошение.

Энергоресурсы быстро истощаются в следующих случаях:

Преследование эгоистических целей.

Недовольство происходящим, сожаление о прошлом и страх будущего.

Обиды, раздражение, неконтролируемые негативные эмоции, срывы.

Алчность, зависть и жадность.

Слишком много или мало физической активности.

Переедание, употребление «тяжелой» пищи, продуктов с химическими добавками.

Еда «на ходу».

Неправильное дыхание.

Вредные привычки.

Долгое пребывание на солнце.

Не контролируемые мысли.

«Пустые» разговоры, сплетни, критика.

Зависимость от «материального», привязанность к вещам.

Нарушенный режим сна и бодрствования.

Беспорядочные половые связи.

Вернуть силы помогут:

Голодание или частичные ограничения в еде.

Дыхательные упражнения.

Массаж.

Спокойная обстановка.

Прогулки на свежем воздухе.

Созерцание красивых пейзажей.

Комплименты, бескорыстная помощь другим людям.

Творчество.

Смех.

Молитва, медитация, релаксация.

Свежеприготовленная «легкая» еда – соки, злаки, молочные продукты, мед, фрукты, овощи.

Полноценный сон, особенно с 21:00 до 2:00, когда происходит восстановление нервной системы.

Обливания холодной водой по утрам.

«Напитаться» праной (жизненной силой) можно от стихий:

Земля. Употребляйте натуральные продукты, находитесь на природе, созерцайте красивые пейзажи, ходите босиком по земле.

Вода. Пейте чистую воду из колодцев, ручьев, плавайте в водоемах, не употребляйте кофеиносодержащие напитки, алкоголь.

Огонь. Находитесь на солнце, но не слишком долго, употребляйте продукты, пропитанные солнечным светом (фрукты, овощи, злаки). Выполняйте утренний комплекс «Сурья Намаскар» или «Приветствие Солнцу».

Воздух. Глубоко вдыхайте чистый воздух, откажитесь от курения, старайтесь не находиться в местах с большим скоплением людей.

Эфир. Культивируйте в себе позитивное мышление, выполняйте медитации на светлые образы.

Включатели бодрости:

Если не знаете, как зарядиться энергией, попробуйте медитации, начните улыбаться, заботиться об окружающих, концентрируйтесь на позитивных вещах. Старайтесь в каждом человеке видеть учителя, благодарите Создателя (Вселенную) за все происходящее.

Места силы:

Хорошая обстановка стимулирует к совершению позитивных действий, способствует поддержанию высокого энергетического уровня. Старайтесь меньше находиться в местах, которые плохо воздействуют на вас. Проводите время там, где чувствуете вдохновение. Это могут быть любимые места в доме, на работе, в саду. Помните, что природа является одним из лучших «вдохновителей», служит прекрасным противоядием от умственной усталости и эмоционального выгорания.

Физическая активность:

Пробежки, фитнес, аэробика, гимнастика, йогические асаны – все это заряжает положительной энергией. Если не являетесь поклонником йоги и спорта, то попробуйте регулярно совершать длительные прогулки. Старайтесь наслаждаться солнцем, воздухом, прекрасными видами вокруг.

Ароматерапия:

Помните, что обоняние имеет мощную связь с мозгом. Ароматы вызывают существенные изменения на энергетическом уровне, влияют на эмоции и даже память. Поэтому старайтесь окружать себя приятными, умиротворяющими и вдохновляющими запахами.

Характеристики популярных эфирных масел:

Перечная мята – успокаивает.

Лимон, апельсин – рассеивает грустные мысли.

Базилик – тонизирует, избавляет от депрессии, страха.

Гвоздика – улучшает память, избавляет от усталости.

Грейпфрут – бодрит, поднимает настроение.

Ель – снимает напряжение.

Жасмин – избавляет от депрессии.

Иланг-иланг – успокаивает, расслабляет.

Имбирь – стимулирует к действию, повышает работоспособность.

Корица – тонизирует.

Лаванда – избавляет от гнева.

Ладан – помогает привести мысли в порядок.

Мирра – успокаивает.

Нероли – устраняет стресс, депрессию, усталость.

Роза – снимает нервное напряжение, повышает чувство собственной привлекательности.