Синдром эмоционального выгорания или СЭВ

Находясь в постоянном стрессе, напряжении, рано или поздно человек чувствует себя уставшим, опустошенным.

Что такое синдром эмоционального выгорания?

СЭВ или синдром эмоционального выгорания – «бич» современного мира. Практически каждый человек постоянно живет в состоянии напряжения, почти не расслабляется и не отдыхает. На работе происходят «гонки» и борьба за «место под солнцем», дома – «съедает» быт. При таком ритме появляются раздражение, тревога, депрессия, которые постепенно перерастают в серьезные хронические заболевания.

Если говорить о научном определении, то СЭВ представляет собой вид профессиональной деформации людей, которые в процессе выполнения своих обязанностей, тесно общаются с разными категориями лиц. В процессе такого взаимодействия происходит постепенная потеря физической, эмоциональной, интеллектуальной энергии, что, в свою очередь, сопровождается утомлением, неудовлетворенностью, некоторой отстраненностью от мира.

Причины возникновения СЭВ:

Стремление к самоутверждению.

Чрезмерные усилия в работе. Если будет превышаться лимит общения, то наступит истощение, переутомление и выгорание.

Профессиональная деятельность, связанная с ответственностью за жизнь, здоровье и судьбу людей. Учитывайте, что синдром эмоционального выгорания чаще всего встречается у педагогов, психологов, медработников.

Отсутствие позитивной обратной связи от клиентов, подопечных.

Неверная организация трудовой деятельности, нерациональное управление временем .

Отсутствие высокого результата в деятельности.

Игнорирование естественный потребности организма – отдыха.

Неподходящая работа. Чтобы избежать накапливающегося раздражения и депрессий, важно найти среду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно, как «рыба в воде». Помните, что одни люди могут целыми днями выполнять рутинную, однообразную работу, другие способны долго действовать в режиме «аврала».

Симптомы эмоционального выгорания:

Непонимание или отрицание проблемы. Человек не знает, из-за чего возникает плохое самочувствие и не хочет признавать наличие проблемы.

Изменение ценностей. Человек перестает заниматься любимыми делами, общаться с друзьями.

Социальная изоляция. В результате этого возможно появление алкоголизма, наркомании.

Чувство опустошенности, пессимизм, раздражительность, нервозность, агрессивность, тревожность, деперсонализация (равнодушие к людям), депрессия, умственное, эмоциональное истощение.

Соматические проявления. У человека могут наблюдаться приступы головной боли, головокружения, мышечная слабость, суставные боли, бессонница, ослабленный иммунитет, обильное потоотделение, дрожь внутри, одышка, увеличение или снижение веса.

Для кого опасен СЭВ?

«Зависимые» люди, привыкшие стимулировать себя энергетическими напитками, алкоголем, препаратами, которые усиливают активность нервной системы. При регулярном приеме стимуляторов будут происходить сбои в организме, нервная система истощится, возникнет СЭВ.

Лица, работа которых связана с активным общением (особенно, если взаимодействие происходит с психологически трудными людьми). К данной категории относятся торговые работники, менеджеры, работники соцслужб, учителя, врачи, психологи, спасатели, сотрудники правоохранительных органов.

Творческие личности – писатели, художники, актеры. Снижение самооценки и активности часто возникает из-за отсутствия признания таланта со стороны общества.

Люди, вынужденные работать не по призванию. В данном случае быстро теряется энергия, происходит эмоциональное истощение.

Советы для регуляции эмоционального состояния:

Используйте средства массовой информации с пользой, не «прожигайте» время, просиживая у телевизора, компьютера.

Полноценно отдыхайте. Спите не менее 8 часов в сутки, в течение дня находите время для тайм-аута (в короткие «передышки» можно заняться медитацией, дыхательными упражнениями).

Займитесь здоровьем и саморазвитием. Уделите внимание питанию, исключите тяжелую пищу, кофе, алкоголь, принимайте витамины, травяные настои из мелиссы, валерьяны, пустырника, ежедневно пейте не менее 6-8 стаканов чистой воды. Обязательно включите в свой распорядок дня физические нагрузки, занятия, которые помогают «перезагрузиться» – хобби, общение с близкими.

Определите долгосрочные и краткосрочные цели, двигайтесь к намеченному постепенно, не нагружайте себя. Если планируется напряженная работа, старайтесь заранее подготовиться к ней.

Перестаньте себя критиковать, постоянно повышайте самооценку.

Не конкурируйте с людьми. При наличии чрезмерной борьбы могут возникнуть тревога, агрессивность и как следствие – эмоциональное истощение.

Мотивируйте себя на деятельность. Для этого посещайте курсы, семинары повышения квалификации, лекции по психотерапии, помогающие поднять самооценку, снять психоэмоциональное напряжение.

Общайтесь с близкими по духу людьми, по возможности откажитесь от негативных взаимоотношений.

В течение дня переключайтесь с одной деятельности на другую.

Не воспринимайте конфликты близко к сердцу. Помните, что часто люди выражают негатив из-за наличия личных нерешенных проблем.

Избавьтесь от перфекционизма. Помните, что быть лучшим и первым во всем невозможно.