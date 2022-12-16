Женщины и бабы: Почему вторые не любят первых

Замечали, что женщины гораздо более зло порой настроены против своих же, чем мужчины в мужской стае?

Везде бывают исключения, но женское коварство (назову склочность и т.п. таким словом) не знает границ. Даже до магов и волшебников доходят женщины, чтобы свое себе навсегда забрать.

Кстати, что это лично их знают только они. Так себе внушили. И тут всегда появляется закономерный вопрос: а женщины ли это? Ведь есть же еще и слово бабы.

Из личного наблюдения - именно вторые не любят первых, просто синей ненавистью глубоко внутри, а иногда явно снаружи, ненавидят более красивых, успешных. Именно такие плетут интриги, собирают сплетни и сами же их рождают.

Скорей всего, что в глубинах своих внутренних понимают, чувствуют, что первые настоящие, хочется так же, а что-то не дает.

Первые принимают женщин других, ценят красоту и успехи, а фокус держат внутри себя.

Часто именно у баб мужчина почему-то превращается в "каблука", хотя... Эта каблучная природа мужская требует отдельного размышления. А вот разницу между женщиной и бабой можно и рассмотреть.

Как говорится, бывают женщины, а бывают бабы. Но встречается и помесь)), которая по итогу всегда скатывается к своей настоящей природе - женской или бабской.

Например, есть 7 признаков, которые отличают женщину от бабы:

Женщина не боится быть простой. Простой, но не простушкой. Простой - быть собой настоящей, непосредственной, со здравой оценкой и здоровым эгоизмом.

Женщина умеет смеяться над собой.

Самоирония — одно из главных качеств женщины. Она умеет пошутить сама над собой и с юмором выйти из неловкой ситуации.

Она не обижается на шутки в свой адрес и с удовольствием смеется над ними. Баба же любую иронию воспринимает в штыки, сразу начинает выяснять отношения, принимая все на свой счет.

Женщина не пытается завоевать статус в глазах окружающих, она все про себя знает и без этого.

Никаких искусственных деталей на лицо и фальшивых брендов, думаю, женщина на себя не нацепит. Доказывать что-то миру через леопардовые лосины не будет. Лосины для красного словца.

Женщина никогда не сгибается.

В прямом смысле — она всегда ходит гордо выпрямив спину, расправив плечи и высоко подняв подбородок.

В переносном смысле — она никогда не сдается, не отступает назад и не сгибается под натиском жизненных проблем и неурядиц.

Женщина оберегает свою личную жизнь.

Она не выставляет напоказ свое счастье, не размещает миллион фото с цветами от любимого, не сплетничает и не выносит сор из избы. Личная жизнь — это табу для посторонних, то, что надо тщательно охранять.

И уж тем более, она не нарушает границы чужой личной жизни и не собирает мусор за спиной того, кого обсуждают.

Женщина не опускается до склок и скандалов.

Потому что это — удел баб, которые только и делают, что ищут повод для выяснения отношений и истерики.

Женщина не суетится и не торопится.

У женщины нет хаоса ни снаружи, ни внутри. Каждое действие выверено, хотя окружающим порой это кажется вне порядка. Она не спешит ни в чем, не гнет мир под себя.

Тут вспомнилась история из далекого прошлого. К началу рабочего дня все бежали в управление, чтобы успеть и не получить выговор. И только одна шла спокойно, не волнуясь, что отругают.

Кто-то из руководства сказал: Бабы бегут, а эта себя несет. Женщина!

Конечно, ее никто и не штрафовал за опоздания. Женщина же.

Ну, вот и вся история про женщин и баб. Заметили, что тут ни слова о внешности природной и месте проживания?

И в городе столичном полно баб, и маленький поселок рождает настоящих женщин.

Безусловно, если дальше в лес, можно еще больше различий найти. Но пока и этого достаточно лично мне. А вам?

Кстати, поняла, что близкое дружеское общение полезнее для самой себя создавать с женщинами. С бабами только получишь неприятности от малого до полной разрухи.