Влияние алкоголя на энергетику человека

Потребление спиртных напитков – легкий способ ненадолго забыться, но мало, кто задумывается о побочных эффектах таких антидепрессантов.

Алкоголь – мощное анестезирующее средство, замедляющее работу нервной системы.

Особенности воздействия спирта:

Сужение кровеносных сосудов внутренних органов.

Расширение мелких кровеносных сосудов кожи – появляется краснота, повышается температура тела.

Замедление передачи импульсов в нервной системе. Происходит влияние алкоголя на мозг, на его высшие уровни – уходит волнение, беспокойство.

Поражение низших уровней мозга – ухудшаются координация движений, зрение, речь, физическая половая способность.

Возникновение тошноты, рвоты.

Влияние алкоголя на организм:

Мгновенное расслабление, подъем настроения происходят из-за быстрого всасывания в кровь простейших сахаров – глюкозы и фруктозы. Последствия – истощаются силы, разрушается аура, энергетика начинает вибрировать на низких частотах. Человек перестает контролировать себя, теряет волю, разум. Наружу выходят звериные инстинкты – проявляются агрессия, вожделение.

Вред алкоголя объясняется его негативным влиянием:

Поражается мозг. При потреблении любого количества алкоголя разрушаются синаптические связи между нейронами. Постепенно мозг становится примитивным.

Парализуется нервная система. Развиваются психозы, неврозы.

Стимулируется производство мочи. Организм теряет больше воды, чем получает, из-за чего происходит обезвоживание.

Нарушается работа печени. Органу приходится интенсивно вырабатывать фермент для расщепления этилового спирта.

Поражается ЖКТ. После потребления спиртных напитков возникает ложное ощущение сытости, человек перестает правильно питаться (для восстановления здоровья применяйте рекомендации по питанию). Это провоцирует гастрит, язву, запор и другие проблемы.

Алкоголь и тонкие энергии:

Спирт проникает в клетки, далее в структуру молекулы ДНК. После этого первичные материи вещества напитывают тонкое тело. Происходит насыщение отрицательной энергией, нарушение плотности защитной оболочки. Ее восстановление возможно после полного очищения организма – как правило, спустя 2-4 недели после последнего употребления алкоголя (быстро восстановиться и наполниться положительной энергией поможет ряд советов).

Алкоголь и чакры:

Истончение защитной оболочки происходит из-за нарушения работы всех энергоцентров. Вследствие этого появляются болезни, проблемы во многих сферах жизни. Не складываются отношения с людьми, человек перестает заниматься творчеством, совершенствоваться, расти профессионально.

Муладхара:

Отвечает за выживание, волю к существованию. Работа Муладхары нарушается постепенно. При длительном потреблении спиртного (у алкоголиков на третьей, четвертой стадии) она полностью закрывается. Пропадает интерес к жизни, теряется человеческий облик, атрофируется репродуктивная функция.

Свадхистана:

Чакра помогает человеку ощущать свою неповторимость, реализовывать идеи. При ее блокировке пропадает желание творить. Как правило, это происходит уже на второй стадии алкоголизма. При регулярном потреблении спиртного снижается либидо, сексуальный магнетизм. При запущенном алкоголизме часто возникает бесплодие.

Манипура:

На первых стадиях заболевания человек перестает ощущать себя частью социума. Пропадает стремление к поиску жизненного предназначения, материальной самореализации. При систематическом потреблении алкоголя развивается отрешенность от мира, человек закрывается в себе.

Анахата:

Спирт оказывает мощное разрушительное влияние на работу данной чакры. Вследствие этого алкоголик не может адекватно выражать свои эмоции, чувства, появляются различные психозы. На физическом уровне часто возникают сердечные заболевания – атеросклероз, кардиомиопатия и прочие.