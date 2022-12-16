Способы распознавания теневых качеств человека

Зигмунд Фрейд доказал, что в человеке существует его хорошая и плохая сторона. Впоследствии Карл Юнг продолжил исследование темной составляющей личности и выявил, что она занимает большую часть психики, является частью бессознательного.

Аспекты Тени:

Подавленные качества – те, которые не были приняты социумом, близкими людьми. К примеру, если семьей не приветствуются инициативность и активность, говорят: «Будь скромным и тихим». Так, подавляются лидерские качества ребенка. В семье рабочих и бизнесменов часто не приветствуются творческие порывы. Родители говорят: «Хватит маяться ерундой, займись серьезным делом». Впоследствии у ребенка не развивается эстетический вкус, пропадает тяга к прекрасному.

Темные подземелья сознания хранят как негативные черты – жестокость, зависть, ревность, гнев, скупость, лень, рассеянность, так и позитивные – решительность, самоотверженность, практичность, мечтательность и легкость. Развиваясь, человек должен научиться преобразовывать свои плохие качества в ресурс.

Чем опасна неинтегрированная Тень?

Подавленные качества часто проявляются в экстремальных ситуациях. Человек может становиться совершенно другим. В повседневной жизни неинтегрированная Тень может приводить к следующим последствиям:

Конфликты. Человек неожиданно теряет контроль над собой, начинает спорить, проявлять агрессию.

Неадекватные эмоции и поведение, неуместное проявление чувств. Тень имеет свойство проявляться в самый неподходящий момент.

Навязчивые мысли. Тень контролирует человека, порождает беспокойство, тревогу, деструктивное самокопание, доходящее до депрессии. Не зная причины неадекватного поведения, возникает чувство стыда, собственной несостоятельности.

Результат такого существования личности:

ухудшающиеся отношения с окружающими, отсутствие взаимопонимания с ними;

внутренний конфликт – борьба между «хочу» и «надо» (или «как принято», «как привык»);

отсутствие эффективности, достижения истинных целей, пустота – слишком много энергии тратится на внутреннюю борьбу, человек быстро выгорает, проживая "не свою жизнь".

Поиск и интеграция теневых качеств:

Каждый человек прячет множество ресурсов, которые могут быть использованы для эффективного развития. Тень – часть бессознательного, поэтому обнаружить ее напрямую непросто. Поиск потаенных качеств происходит через проекцию – механизм психологической защиты, когда внутреннее ошибочно воспринимается как происходящее извне: человек характеризует других так, каким сам является.

Обнаружение теневых сторон происходит так:

Вспомните личностей, которые восхищают. Определите, что конкретно привлекает в них. Напишите список желаемых качеств.

Вспомните тех, кто раздражает. Выясните, что именно отталкивает, напрягает в этих личностях. Составьте перечень черт, которые бы не хотелось приобретать.

Объедините оба списка. Полученный перечень – это ваши теневые качества.

Постарайтесь преобразовать негативные черты в позитивные:

агрессивность – целеустремленность, хваткость, напористость и решительность;

жадность – экономность, бережность и практичность;

лень – умение расслабляться и беззаботность;

уязвимость, чрезмерная сентиментальность, плаксивость – чувственность, трогательность, нежность;

злость – умение говорить «нет», отстаивание своей позиции;

холодность – эмоциональная устойчивость;

высокомерие – самоуверенность;

прямолинейность – честность, открытость;

нетерпеливость – энергичность;

неумение импровизировать – самоконтроль;

суетливость – быстрота реакции.