4 стихии и 4 типа психологического темперамента
Теория четырех типов темперамента Гиппократа – одна из часто используемых специалистами для исследования личности.
Каждому первоэлементу присущи определенные качества, опираясь на которые можно определить темперамент человека:
Земля – основа мира, изобилие, богатство, стабильность, неизменность.
Вода – восприимчивость, глубина, изменчивость, гибкость, чистота, прохлада.
Огонь – стремительность, быстрота, подвижность, яркость, способность сжигать все на своем пути, расчищать пространство.
Воздух – легкость, независимость, изменчивость, активное проникающее начало, высота, полет.
Все люди делятся на следующие типы:
Сангвиники. В них преобладает стихия Воздуха. По темпераменту эти люди очень веселые, подвижные, самоуверенные, иногда слишком суетливые, живут настроением, легко приспосабливаются к новым обстоятельствам.
Холерики. У данного типа присутствует много стихии Огня. Люди очень раздражительные, импульсивные, нетерпимые, быстро схватывают новую информацию, подвержены эмоциональным срывам.
Флегматики. В таких людях может преобладать энергия Земли и Воды. Они спокойные, уравновешенные, в меру общительные, в неблагоприятных условиях могут быть пассивными и вялыми.
Меланхолики. Как и в предыдущем случае, в таких людях преобладают стихии Воды и Земли. Но в отличие от флегматиков, меланхолики слишком чувствительные, плаксивые, печальные, подозрительные и ревнивые.
Люди стихии Земли:
Самый уравновешенный и спокойный тип темперамента. Такие люди зачастую никуда не торопятся, все делают постепенно и основательно. Они любят заниматься рукоделием, домашним хозяйством, ценят традиции, радуются простым материальным вещам.
Сильные стороны земного темперамента:
сила воли;
крепкое здоровье;
устойчивая нервная система;
невозмутимость;
трезвомыслие;
практичность;
запасливость;
распорядительность в финансовых делах;
трудолюбие.
Слабые стороны:
привязанность к вещам и людям;
отсутствие гибкости;
неподвижность;
апатия;
лень;
медленное постижение нового.
Люди стихии Воды:
Все действия у такого темперамента «обтекаемые» и осторожные. Люди стихии Воды никогда не будут идти первыми и «рваться в бой». Они легко приспосабливаются к новым обстоятельствам, избегают или сглаживают конфликты, охлаждают пыл оппонента.
Сильные стороны людей стихии Воды:
интуитивность;
вдумчивость;
склонность к самопознанию;
чувствительность;
гибкость мышления;
духовность;
доброжелательность;
идеализм.
Слабые стороны:
депрессивность, самобичевание;
плаксивость;
подозрительность;
перепады настроения;
чрезмерная жертвенность;
апатия;
нерешительность;
трудность сосредоточения;
безответственность;
склонность к зависимостям.
Люди стихии Огня:
Практически всегда у таких личностей повышена температура тела. Они стремятся находиться в движении, за счет чего все внутренние изменения (физические и психические) происходят очень быстро. Иногда от избытка энергии Огня люди могут уставать, буквально сгорать.
Опубликовано: Ангелина Крент