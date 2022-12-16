4 стихии и 4 типа психологического темперамента

Теория четырех типов темперамента Гиппократа – одна из часто используемых специалистами для исследования личности.

Каждому первоэлементу присущи определенные качества, опираясь на которые можно определить темперамент человека:

Земля – основа мира, изобилие, богатство, стабильность, неизменность.

Вода – восприимчивость, глубина, изменчивость, гибкость, чистота, прохлада.

Огонь – стремительность, быстрота, подвижность, яркость, способность сжигать все на своем пути, расчищать пространство.

Воздух – легкость, независимость, изменчивость, активное проникающее начало, высота, полет.

Все люди делятся на следующие типы:

Сангвиники. В них преобладает стихия Воздуха. По темпераменту эти люди очень веселые, подвижные, самоуверенные, иногда слишком суетливые, живут настроением, легко приспосабливаются к новым обстоятельствам.

Холерики. У данного типа присутствует много стихии Огня. Люди очень раздражительные, импульсивные, нетерпимые, быстро схватывают новую информацию, подвержены эмоциональным срывам.

Флегматики. В таких людях может преобладать энергия Земли и Воды. Они спокойные, уравновешенные, в меру общительные, в неблагоприятных условиях могут быть пассивными и вялыми.

Меланхолики. Как и в предыдущем случае, в таких людях преобладают стихии Воды и Земли. Но в отличие от флегматиков, меланхолики слишком чувствительные, плаксивые, печальные, подозрительные и ревнивые.

Люди стихии Земли:

Самый уравновешенный и спокойный тип темперамента. Такие люди зачастую никуда не торопятся, все делают постепенно и основательно. Они любят заниматься рукоделием, домашним хозяйством, ценят традиции, радуются простым материальным вещам.

Сильные стороны земного темперамента:

сила воли;

крепкое здоровье;

устойчивая нервная система;

невозмутимость;

трезвомыслие;

практичность;

запасливость;

распорядительность в финансовых делах;

трудолюбие.

Слабые стороны:

привязанность к вещам и людям;

отсутствие гибкости;

неподвижность;

апатия;

лень;

медленное постижение нового.

Люди стихии Воды:

Все действия у такого темперамента «обтекаемые» и осторожные. Люди стихии Воды никогда не будут идти первыми и «рваться в бой». Они легко приспосабливаются к новым обстоятельствам, избегают или сглаживают конфликты, охлаждают пыл оппонента.

Сильные стороны людей стихии Воды:

интуитивность;

вдумчивость;

склонность к самопознанию;

чувствительность;

гибкость мышления;

духовность;

доброжелательность;

идеализм.

Слабые стороны:

депрессивность, самобичевание;

плаксивость;

подозрительность;

перепады настроения;

чрезмерная жертвенность;

апатия;

нерешительность;

трудность сосредоточения;

безответственность;

склонность к зависимостям.

Люди стихии Огня:

Практически всегда у таких личностей повышена температура тела. Они стремятся находиться в движении, за счет чего все внутренние изменения (физические и психические) происходят очень быстро. Иногда от избытка энергии Огня люди могут уставать, буквально сгорать.