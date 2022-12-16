Парень фотографируется с другой девушкой: как поступить

Коллега моего парня постоянно публикует «уютные» фотографии их вместе, и это меня откровенно бесит.

Я в отчаянии, это сводит с ума и я нуждаюсь в чужом мнении. Мы встречаемся почти 8 месяцев, а знакомы 7 лет. Это мои самые длинные отношения на сегодняшний день. Мой парень музыкант и играет в нескольких группах одновременно.

В одной из его групп есть девушка, ей нравится мой парень (и нет, это не только я думаю об этом, совершенно очевидно, что она испытывает к нему чувства, и другие товарищи по группе видят это).

То, что абсолютно не нравятся мне, она постоянно публикует в Instagram селфи и их фотографии. Возможно, это было еще до того, как мой парень и я даже начали встречаться, но она часто его фотографирует и публикует. Он не знает, потому что у него нет Instagram. На Facebook она публикует фотографии, но не отмечает его.

Дело в том, что на фотографиях они выглядят близкими людьми. Самая последняя из них, мой парень держит ее на руках. Я знаю, что это было сделано до того, как мы начали встречаться (или, по крайней мере, я надеюсь!). Но я не знаю, что с этим делать.

Я выразила возмущение своему парню по поводу фотографий. Он пытался поговорить с ней о том, чтобы не публиковать их, но она расстраивается из-за этого (говорит, что может уйти из группы, прекратить играть на концертах, совсем прекратить говорить и т. д.).

Другой товарищ по группе тоже говорил с ней, но она продолжает это делать. Они боятся её ухода, потому что в конце месяца у них будет серьезное мероприятие, они не хотят, чтобы до этого происходило что-то негативное. Весь мой смысл, почему мой парень должен сниматься с ней в фотографиях/селфи? Я знаю, что они вместе в группе и проводят много времени вместе. Я очень частный человек, и даже я не публикую много фотографий вместе с ним!

Не знаю, какими должны быть мои следующие действия. Я готова поговорить с ней напрямую. Я показала моей семье фотографии, и они потрясены. Уже говорила с моим парнем об этом, и он сказал, что уже позаботился об этом, но что будет, если фотографии продолжат публиковаться. Тем не менее, мы строим планы на будущее, и я чувствую, что наши отношения на самом деле начинают развиваться.