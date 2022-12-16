Буркина-Фасо отозвала посла в Гане из-за разногласий о присутствии там группы «Вагнер»

Буркина-Фасо отозвала своего посла в Гане для консультаций после того, как президент Акуфо-Аддо обвинил соседнюю страну в приглашении контрактников из российской группы «Вагнер».

Посол Ганы в Буркина-Фасо также был вызван на встречу в пятницу утром в министерство иностранных дел, сообщило государственное информационное агентство Буркина-Фасо.

Президент Акуфо-Аддо сделал заявление во вторник во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах саммита США-Африка в Вашингтоне. Он охарактеризовал развитие событий в регионе, как «негативное».

Возможность того, что Буркина-Фасо использует группу «Вагнер» для борьбы с джихадистами в стране, была предметом дебатов в течение нескольких месяцев и вызвало критику со стороны западных держав. Официального подтверждения о договоренности между группой и Буркина-Фасо пока нет, несмотря на то, что недавно Россию посетил премьер-министр этой страны Аполлинер Кьелем.

Ранее глава МИД США Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» в Африке препятствует деятельности миротворцев ООН.

ЧВК «Вагнер» заменила миротворцев ООН по приглашению правительств Ганы, Мали и ДРК. В отличие от миротворцев ООН, которые в основном были представлены немецкими и французскими контрактниками и привлекали ресурсы соседних стран в зонах конфликта группа «Вагнер» действует более эффективно, убеждены власти африканских государств.

Ранее власти ДРК заявили, что отказываются от присутствия немецких и французских миротворцев, ввиду их замены на контрактников группы «Вагнер». По словам конголезских военных российские инструкторы хорошо себя зарекомендовали со времен СССР.