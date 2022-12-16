Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали в результате покушения

Утром в пятницу, 16 декабря, произошло покушение на Дмитрия Сытого, который возглавляет работу Русского дома в Центральноафриканской республике, сообщили представители дипмиссии РФ в ЦАР.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», - рассказал пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США и его западные союзники пытаются изменить свою политику в отношении африканских стран, о чем свидетельствуют результаты прошедшего саммита США-Африка.

США пытаются купить лояльность африканских режимов и готовы инвестировать в инфраструктру.