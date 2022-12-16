ВОЗ выразил опасение из-за стремительного роста числа вспышек холеры

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число вспышек холеры в предстоящем году останется необычно высоким.

Более частые засухи и наводнения, вызванные изменением климата, затрудняют доступ к чистой воде, заявил эксперт ВОЗ по холере Филипп Барбоза в Женеве. Кроме того, вакцина, которая производится почти исключительно в Южной Корее, крайне дефицитна.

По словам Барбозы, за многие годы не было такого количества крупных вспышек холеры с широкой географией распространения.

«Ситуация в Ливане должна стать тревожным звонком для многих других стран», - считает Барбоза.

Недавно в Ливане была зарегистрирована первая за три десятилетия вспышка холеры, а в соседней Сирии было зарегистрировано около 20 000 подозрительных случаев.

По словам Барбозы, повышенный уровень смертности в некоторых странах неприемлем, потому что холера легко поддается лечению, при оперативном вмешательстве медиков. Заболевание может вызвать почечную недостаточность или смерть из-за резкого обезвоживания.