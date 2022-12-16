Forbes: из российского офиса TikTok уволили почти всех работников

Издание Forbes сообщает о массовых увольнениях в российском офисе TikTok. По данным источников, уволены практически все сотрудники.

Сообщается, что увольнения затронули около 500 человек, т.е. практически всех работников TikTok в России.

Компания сохранила единственное подразделение, в котором трудится 10 человек. Их могут релоцировать в Дубай.

В TikTok причиной увольнений назвали решения, связанные с деятельностью сервиса в России.