Не менее 10 человек, в том числе пятеро детей погибли в пожаре в Лионе

По меньшей мере 10 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара, вспыхнувшего на окраине Лиона на юго-востоке Франции, сообщили местные власти.

В борьбе со стихией приняли участие более 160 пожарных.

Число погибших может возрасти, поскольку состояние четверых раненых оценивается как критическое. В спасательной операции приняли участие около 70 пожарных расчетов и 165 пожарных, а сам пожар уже потушен, Le Figaro.

Тот же источник сообщает, что среди пострадавших есть двое пожарных.

"Первоначальный отчет вызывает у меня дрожь. Я еду на место, чтобы встретиться с жителями и официальными лицами", — сообщил министр городов и жилищного строительства Франции Оливье Кляйн, опубликовавший фото с места происшествия в Twitter .

Пока неизвестно, из-за чего начался пожар.