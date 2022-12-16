TikTok сократит количество персонала в России из-за приостановки ряда операций

Социальная сеть TikTok заявила в пятницу, что сократит количество своих сотрудников в России после приостановки предоставления ключевых услуг для российских пользователей в начале года.

«К сожалению, нам пришлось сократить количество сотрудников в стране», — говорится в сообщении компании.

TikTok в отличие от боле популярных Twitter и Meta не стал огульно сокращать штаты.

Сокращение в России вызвано уменьшением потока задач, с которыми работает соцсеть в регионе.

Тогда как гиганты отрасли Twitter и Meta намерены сократить тысячи своих сотрудников по всему миру.