TikTok сократит количество персонала в России из-за приостановки ряда операций
2022-12-16 15:54
Социальная сеть TikTok заявила в пятницу, что сократит количество своих сотрудников в России после приостановки предоставления ключевых услуг для российских пользователей в начале года.
«К сожалению, нам пришлось сократить количество сотрудников в стране», — говорится в сообщении компании.
TikTok в отличие от боле популярных Twitter и Meta не стал огульно сокращать штаты.
Сокращение в России вызвано уменьшением потока задач, с которыми работает соцсеть в регионе.
Тогда как гиганты отрасли Twitter и Meta намерены сократить тысячи своих сотрудников по всему миру.
Опубликовано: Тарас Медведев