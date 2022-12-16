На фоне приграничного конфликта с Китаем Индия испытала баллистическую ракету
Как сообщает The Epoch Times, в четверг, 15 декабря Индия провела испытание стратегической баллистической ракеты Agni-V.
Испытательный пуск ракеты состоялся через несколько дней после столкновений с солдатами Народно-освободительной армии Китая на границе Индии и Китая.
Министр по делам парламента Индии Пралхад Джоши подчеркнул, что успешное испытание Agni-V, проведенное в четверг на острове Абдул-Калам в восточной части штата Орисса, имеет большое значение для безопасности страны.
В Минобороны Индии подчеркивают, что Agni-V имеет трехступенчатую твердотопливную ракетную двигательную установку, дальность полета 5000 километров. км и способен поражать цели с "очень высокой точностью", как сообщает The Epoch Times.
Нью-Дели испытал ракету после столкновений 9 декабря возле города Таванг в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, в которых участвовали солдаты Народно-освободительной армии Китая. Легкие ранения получили солдаты с обеих сторон. Позже командиры встретились, чтобы обсудить спорные вопросы.
Китайские и индийские вооруженные силы годами действуют в районах вдоль линий фактического контроля, которые определяют границы между странами. Некоторые районы вдоль LAC являются спорными.
Последнее испытание стратегической баллистической ракеты Agni-V было проведено Индией в октябре 2021 года.
Опубликовано: Николай Скира