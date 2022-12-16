Путин в разговоре с премьер-министром Индии Муди дал оценку ситуации в Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в пятницу, 16 декабря что состоялся телефонный разговор между президентом РФ и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Кремль не раскрыл подробностей, лишь сообщил, что такая связь имела место.

Информационное агентство РИА Новости, сообщая из Кремля о телефонном разговоре лидера с главой индийского правительства, решило обобщить, что по просьбе Моди Путин дал "фундаментальную оценку ситуации в Украине".

Что интересно, однако, так это сам факт, что такая телефонная связь имела место. Ранее появились сообщения о том, что Моди наотрез отказался от встречи с Путиным. Это должно было произойти, как сообщает Bloomberg News, во время саммита двух лидеров.

Об этом на прошлой неделе сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в индийском правительстве. Агентство пояснило, что решение о том, что 22-я ежегодная индийско-российская встреча в Дели не состоится, было принято в конце сентября.