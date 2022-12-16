Резников: Россия готовит крупное наступление

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия планирует провести еще одно крупное наступление в феврале, сообщает "Интерфакс-Украина"

Другой высокопоставленный украинский политик предупреждает о возможном наступлении России еще в этом году. После Президента Владимира Зеленского выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а также министр обороны Украины.

Алексей Резников, в отличие от других высокопоставленных политиков, заявил, что Россия начнет атаку только в феврале, а не в январе.

По данным The Guardian, комментарии украинских лидеров адресованы западным союзникам. Украина предупреждает, что Россия по-прежнему представляет для нее угрозу. Резников сказал, что Россия намерена использовать до половины из 300 тысяч мобилизованных для будущего наступления.

Министр обороны Украины также хвастается тем, что эффективность ПВО Украины увеличилась с 50% до 80%. в декабре. В качестве примера он привел ситуацию 5 декабря, когда было сбито 60 из 70 российских ракет. Резников также указал, что украинские солдаты проходят обучение на Западе.