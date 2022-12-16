Россия угрожает США «непредвиденными последствиями» в случае поставок ПРО Patriot Украине

В посольстве России в Вашингтоне предупредили, что поставка американских систем ПРО Patriot Украине станет очередной провокацией, которая может иметь непредвиденные последствия.

В заявлении отмечается, что США "все больше втягиваются в войну" и "не только наносят колоссальный ущерб американо-российским отношениям, но и создают дополнительные угрозы глобальной безопасности".

Ранее CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке в Украину систем ПРО Patriot.

О поставках может быть объявлено уже на этой неделе после утверждения главой Пентагона Ллойдом Остином. Трое официальных лиц США заявили телеканалу, что решение будет положительным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что если комплексы Patriot будут отправлены в Украину, они станут законной целью для российских военных. Аналогичную позицию высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.